Посол России в Армении посетил бенефициаров проектов ПРООН

ЕРЕВАН, 27 сен - ПРАЙМ. Посол РФ в Ереване Сергей Копыркин в ходе визита в граничащую с Ираном и Азербайджаном Сюникскую область Армении посетил бенефициаров финансируемых Россией проектов, реализуемых Программой развития ООН (ПРООН), сообщает пресс-служба дипмиссии. "В рамках визита в Сюникскую область посол России Сергей Копыркин вместе с представителями Программы развития ООН посетил ряд домохозяйств-бенефициаров проектов, реализуемых в регионе ПРООН в рамках программы "Устойчивые сообщества" за счет российского финансирования", - говорится в сообщении в Telegram-канале российского посольства. Дипмиссия уточняет, что проекты нацелены на оказание содействия в организации тепличных хозяйств, пчеловодства, изготовления гранатового сока и вина. Участники показали итоги своей работы и поблагодарили за возможность не просто заниматься любимым делом, но и получать стабильный доход, заявляет посольство. "Глава российской дипмиссии передал семьям инновационное оборудование, которое в дальнейшем поможет развитию их домохозяйств, и пожелал им успехов и процветания", - отмечается в сообщении дипмиссии. Копыркин также поздравил победителей конкурса "Нексус", проводимого ПРООН в рамках указанной программы в селах Веришен и Акнер общины Горис Сюникской области. Здесь планируется сооружение тепличного кластера, объединяющего ресурсы сельских и городских сообществ и создающего новые возможности для экономического развития региона, заключает посольство.

