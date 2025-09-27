Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посол России в Армении посетил бенефициаров проектов ПРООН - 27.09.2025
Посол России в Армении посетил бенефициаров проектов ПРООН
Посол России в Армении посетил бенефициаров проектов ПРООН - 27.09.2025, ПРАЙМ
Посол России в Армении посетил бенефициаров проектов ПРООН
Посол РФ в Ереване Сергей Копыркин в ходе визита в граничащую с Ираном и Азербайджаном Сюникскую область Армении посетил бенефициаров финансируемых Россией... | 27.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-27T18:24+0300
2025-09-27T18:24+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0c/862202240_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_4735dee920b0dc6106a8063748c6a376.jpg
ЕРЕВАН, 27 сен - ПРАЙМ. Посол РФ в Ереване Сергей Копыркин в ходе визита в граничащую с Ираном и Азербайджаном Сюникскую область Армении посетил бенефициаров финансируемых Россией проектов, реализуемых Программой развития ООН (ПРООН), сообщает пресс-служба дипмиссии. "В рамках визита в Сюникскую область посол России Сергей Копыркин вместе с представителями Программы развития ООН посетил ряд домохозяйств-бенефициаров проектов, реализуемых в регионе ПРООН в рамках программы "Устойчивые сообщества" за счет российского финансирования", - говорится в сообщении в Telegram-канале российского посольства. Дипмиссия уточняет, что проекты нацелены на оказание содействия в организации тепличных хозяйств, пчеловодства, изготовления гранатового сока и вина. Участники показали итоги своей работы и поблагодарили за возможность не просто заниматься любимым делом, но и получать стабильный доход, заявляет посольство. "Глава российской дипмиссии передал семьям инновационное оборудование, которое в дальнейшем поможет развитию их домохозяйств, и пожелал им успехов и процветания", - отмечается в сообщении дипмиссии. Копыркин также поздравил победителей конкурса "Нексус", проводимого ПРООН в рамках указанной программы в селах Веришен и Акнер общины Горис Сюникской области. Здесь планируется сооружение тепличного кластера, объединяющего ресурсы сельских и городских сообществ и создающего новые возможности для экономического развития региона, заключает посольство.
18:24 27.09.2025
 
Посол России в Армении посетил бенефициаров проектов ПРООН

Посол России в Армении Копыркин посетил бенефициаров проектов ПРООН

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Армении
Государственные флаги России и Армении - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2025
Государственные флаги России и Армении. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
ЕРЕВАН, 27 сен - ПРАЙМ. Посол РФ в Ереване Сергей Копыркин в ходе визита в граничащую с Ираном и Азербайджаном Сюникскую область Армении посетил бенефициаров финансируемых Россией проектов, реализуемых Программой развития ООН (ПРООН), сообщает пресс-служба дипмиссии.
"В рамках визита в Сюникскую область посол России Сергей Копыркин вместе с представителями Программы развития ООН посетил ряд домохозяйств-бенефициаров проектов, реализуемых в регионе ПРООН в рамках программы "Устойчивые сообщества" за счет российского финансирования", - говорится в сообщении в Telegram-канале российского посольства.
Дипмиссия уточняет, что проекты нацелены на оказание содействия в организации тепличных хозяйств, пчеловодства, изготовления гранатового сока и вина. Участники показали итоги своей работы и поблагодарили за возможность не просто заниматься любимым делом, но и получать стабильный доход, заявляет посольство.
"Глава российской дипмиссии передал семьям инновационное оборудование, которое в дальнейшем поможет развитию их домохозяйств, и пожелал им успехов и процветания", - отмечается в сообщении дипмиссии.
Копыркин также поздравил победителей конкурса "Нексус", проводимого ПРООН в рамках указанной программы в селах Веришен и Акнер общины Горис Сюникской области. Здесь планируется сооружение тепличного кластера, объединяющего ресурсы сельских и городских сообществ и создающего новые возможности для экономического развития региона, заключает посольство.
Газовая плита
В Армении возобновились поставки российского газа после приостановки
25 сентября, 13:10
 
