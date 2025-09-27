Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
27.09.2025
Кириенко оценил развитие атомной отрасли в России
27.09.2025
Кириенко оценил развитие атомной отрасли в России
Атомная отрасль стала предметом национальной гордости России, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. | 27.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-27T18:27+0300
2025-09-27T18:27+0300
россия
рф
сергей кириенко
https://cdnn.1prime.ru/img/82667/67/826676729_0:214:2883:1835_1920x0_80_0_0_21de381ef59d5d4856f1fe5ce7d42466.jpg
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Атомная отрасль стала предметом национальной гордости России, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "Атомная отрасль, конечно, предмет национальной гордости, абсолютно точно. И с точки зрения ядерного щита, ядерно-оружейного комплекса, который обеспечивает гарантию безопасности и суверенитета нашей страны, и с точки зрения истории возникновения атомной отрасли, потому что это такой подвиг и концентрация усилий всей страны, когда реализовывался советский атомный проект", - сказал Кириенко журналистам в ходе федерального просветительского марафона "Знание. Первые" общества "Знание". Он подчеркнул, что атомная отрасль стала предметом национальной гордости и с точки зрения реализации атомного проекта в науке, экономике и обычной жизни. "Те же атомные ледоколы, ядерная медицина. И, конечно, очень важно было показать новому поколению, а все марафоны "Знания", они, конечно, в первую очередь для детей и молодежи, как важно было им показать, сколько всего впереди", - отметил Кириенко. Международной марафон "Знание. Первые" приурочен к 80-летию атомной промышленности России. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://1prime.ru/20250927/rossiya-862889142.html
рф
ПРАЙМ
ПРАЙМ
ПРАЙМ
россия, рф, сергей кириенко
РОССИЯ, РФ, Сергей Кириенко
18:27 27.09.2025
 
Кириенко оценил развитие атомной отрасли в России

Кириенко назвал атомную отрасль предметом национальной гордости России

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСергей Кириенко
Сергей Кириенко - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2025
Сергей Кириенко. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Атомная отрасль стала предметом национальной гордости России, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Атомная отрасль, конечно, предмет национальной гордости, абсолютно точно. И с точки зрения ядерного щита, ядерно-оружейного комплекса, который обеспечивает гарантию безопасности и суверенитета нашей страны, и с точки зрения истории возникновения атомной отрасли, потому что это такой подвиг и концентрация усилий всей страны, когда реализовывался советский атомный проект", - сказал Кириенко журналистам в ходе федерального просветительского марафона "Знание. Первые" общества "Знание".
Он подчеркнул, что атомная отрасль стала предметом национальной гордости и с точки зрения реализации атомного проекта в науке, экономике и обычной жизни.
"Те же атомные ледоколы, ядерная медицина. И, конечно, очень важно было показать новому поколению, а все марафоны "Знания", они, конечно, в первую очередь для детей и молодежи, как важно было им показать, сколько всего впереди", - отметил Кириенко.
Международной марафон "Знание. Первые" приурочен к 80-летию атомной промышленности России. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Кириенко рассказал об успехах "Росатома"
Кириенко рассказал об успехах "Росатома"
18:22
 
РОССИЯРФСергей Кириенко
 
 
Заголовок открываемого материала