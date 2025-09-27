Кириенко оценил развитие атомной отрасли в России

https://1prime.ru/20250927/rossiya-862889613.html
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Атомная отрасль стала предметом национальной гордости России, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "Атомная отрасль, конечно, предмет национальной гордости, абсолютно точно. И с точки зрения ядерного щита, ядерно-оружейного комплекса, который обеспечивает гарантию безопасности и суверенитета нашей страны, и с точки зрения истории возникновения атомной отрасли, потому что это такой подвиг и концентрация усилий всей страны, когда реализовывался советский атомный проект", - сказал Кириенко журналистам в ходе федерального просветительского марафона "Знание. Первые" общества "Знание". Он подчеркнул, что атомная отрасль стала предметом национальной гордости и с точки зрения реализации атомного проекта в науке, экономике и обычной жизни. "Те же атомные ледоколы, ядерная медицина. И, конечно, очень важно было показать новому поколению, а все марафоны "Знания", они, конечно, в первую очередь для детей и молодежи, как важно было им показать, сколько всего впереди", - отметил Кириенко. Международной марафон "Знание. Первые" приурочен к 80-летию атомной промышленности России. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Кириенко рассказал об успехах "Росатома"