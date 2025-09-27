Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ледокольную проводку по СМП будут вести только российские ледоколы - 27.09.2025
Ледокольную проводку по СМП будут вести только российские ледоколы
Ледокольную проводку по СМП будут вести только российские ледоколы - 27.09.2025, ПРАЙМ
Ледокольную проводку по СМП будут вести только российские ледоколы
Ледокольную проводку по Северному морскому пути (СМП) будут вести исключительно российские ледоколы, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. | 27.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-27T18:42+0300
2025-09-27T18:42+0300
россия
алексей чекунков
минвостокразвития
северный морской путь
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/861014386_0:979:2048:2131_1920x0_80_0_0_11e44915501fe063bbbb17c6ae3d331a.jpg
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Ледокольную проводку по Северному морскому пути (СМП) будут вести исключительно российские ледоколы, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "Капитал будет не только российский, но ледокольная проводка - эксклюзивно российская, космическое сопровождение - эксклюзивно российское, обеспечение безопасности - российское. И самое главное, наш суверенитет над Севморпутем, как я уже сказал, наш Северный флот - это наше безусловное и непременное условие использования Севморпути", - сказал Чекунков во время выступления на Федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" в рамках форума "Международная атомная неделя" (World Atomic Week). Международной марафон "Знание. Первые" приурочен к 80-летию атомной промышленности России. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/861014386_0:787:2048:2323_1920x0_80_0_0_7523172f1e1192782ea297f6ae824f5d.jpg
1920
1920
true
россия, алексей чекунков, минвостокразвития, северный морской путь
РОССИЯ, Алексей Чекунков, Минвостокразвития, Северный морской путь, В мире
18:42 27.09.2025
 
Ледокольную проводку по СМП будут вести только российские ледоколы

Чекунков: ледокольную проводку по СМП будут вести исключительно российские ледоколы

© РИА Новости . Владимир Чистяков | Перейти в медиабанкАтомный ледокол
Атомный ледокол - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2025
Атомный ледокол. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Чистяков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Ледокольную проводку по Северному морскому пути (СМП) будут вести исключительно российские ледоколы, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"Капитал будет не только российский, но ледокольная проводка - эксклюзивно российская, космическое сопровождение - эксклюзивно российское, обеспечение безопасности - российское. И самое главное, наш суверенитет над Севморпутем, как я уже сказал, наш Северный флот - это наше безусловное и непременное условие использования Севморпути", - сказал Чекунков во время выступления на Федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" в рамках форума "Международная атомная неделя" (World Atomic Week).
Международной марафон "Знание. Первые" приурочен к 80-летию атомной промышленности России. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Флаг Южной Кореи
Глава МИД Южной Кореи оценил возможность сотрудничества с Россией по СМП
19 сентября, 09:31
 
РОССИЯ, Алексей Чекунков, Минвостокразвития, Северный морской путь
 
 
