Ледокольную проводку по СМП будут вести только российские ледоколы

Ледокольную проводку по Северному морскому пути (СМП) будут вести исключительно российские ледоколы, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. | 27.09.2025, ПРАЙМ

россия

алексей чекунков

минвостокразвития

северный морской путь

в мире

МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Ледокольную проводку по Северному морскому пути (СМП) будут вести исключительно российские ледоколы, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "Капитал будет не только российский, но ледокольная проводка - эксклюзивно российская, космическое сопровождение - эксклюзивно российское, обеспечение безопасности - российское. И самое главное, наш суверенитет над Севморпутем, как я уже сказал, наш Северный флот - это наше безусловное и непременное условие использования Севморпути", - сказал Чекунков во время выступления на Федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" в рамках форума "Международная атомная неделя" (World Atomic Week). Международной марафон "Знание. Первые" приурочен к 80-летию атомной промышленности России. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

