В Новгородской области самолет врезался в опору системы видеонаблюдения - 27.09.2025
В Новгородской области самолет врезался в опору системы видеонаблюдения
2025-09-27T14:37+0300
2025-09-27T14:37+0300
происшествия
бизнес
россия
общество
новгородская область
рф
ск рф
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Воздушное судно "Пайпер" из-за неисправности тормозов врезалось в опору системы видеонаблюдения аэропорта в Новгородской области, пострадавших нет, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. По данным ведомства, в пятницу утром на аэродроме Кречевицы Новгородской области после запуска двигателя воздушное судно Пайпер из-за неисправности тормозной системы начало самопроизвольное движение и врезалось в опору системы видеонаблюдения аэропорта. "Инцидент привел к повреждению воздушного судна. На борту находился пилот, пострадавших нет. Ущерб устанавливается. Следственными органами осуществляется осмотр места происшествия, проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств и причин случившегося", - говорится в сообщении в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
бизнес, россия, общество , новгородская область, рф, ск рф
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, Общество , Новгородская область, РФ, СК РФ
14:37 27.09.2025
 
В Новгородской области самолет врезался в опору системы видеонаблюдения

МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Воздушное судно "Пайпер" из-за неисправности тормозов врезалось в опору системы видеонаблюдения аэропорта в Новгородской области, пострадавших нет, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
По данным ведомства, в пятницу утром на аэродроме Кречевицы Новгородской области после запуска двигателя воздушное судно Пайпер из-за неисправности тормозной системы начало самопроизвольное движение и врезалось в опору системы видеонаблюдения аэропорта.
"Инцидент привел к повреждению воздушного судна. На борту находился пилот, пострадавших нет. Ущерб устанавливается. Следственными органами осуществляется осмотр места происшествия, проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств и причин случившегося", - говорится в сообщении в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
ПроисшествияБизнесРОССИЯОбществоНовгородская областьРФСК РФ
 
 
Заголовок открываемого материала