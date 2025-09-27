Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: суд в Сирии выдал ордер на арест Башара Асада - 27.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250927/sana-862878277.html
СМИ: суд в Сирии выдал ордер на арест Башара Асада
СМИ: суд в Сирии выдал ордер на арест Башара Асада - 27.09.2025, ПРАЙМ
СМИ: суд в Сирии выдал ордер на арест Башара Асада
Суд в Сирии выдал ордер на арест экс-президента страны Башара Асада, передает сирийское госагентство SANA. | 27.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-27T12:41+0300
2025-09-27T12:41+0300
политика
мировая экономика
общество
сирия
дамаск
башар асад
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1b/862878125_0:0:2853:1605_1920x0_80_0_0_a7542c701d20071853d2385d38401478.jpg
КАИР, 27 сен - ПРАЙМ. Суд в Сирии выдал ордер на арест экс-президента страны Башара Асада, передает сирийское госагентство SANA. "Был выдан ордер на заочный арест Башара Асада по обвинениям, связанным с событиями в Дераа в 2011 году", - говорится в сообщении SANA. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
https://1prime.ru/20250921/siriya-862592222.html
сирия
дамаск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1b/862878125_178:0:2653:1856_1920x0_80_0_0_cbd1e46b41eb323e97ae1a595f002e53.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , сирия, дамаск, башар асад
Политика, Мировая экономика, Общество , СИРИЯ, Дамаск, Башар Асад
12:41 27.09.2025
 
СМИ: суд в Сирии выдал ордер на арест Башара Асада

SANA: суд в Сирии выдал ордер на заочный арест экс-президента Башара Асада

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкБашар Асад
Башар Асад - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2025
Башар Асад. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КАИР, 27 сен - ПРАЙМ. Суд в Сирии выдал ордер на арест экс-президента страны Башара Асада, передает сирийское госагентство SANA.
"Был выдан ордер на заочный арест Башара Асада по обвинениям, связанным с событиями в Дераа в 2011 году", - говорится в сообщении SANA.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
Дамаск - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
В Сирии назначили дату парламентских выборов
21 сентября, 18:45
 
ПолитикаМировая экономикаОбществоСИРИЯДамаскБашар Асад
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала