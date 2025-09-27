https://1prime.ru/20250927/sana-862878277.html
СМИ: суд в Сирии выдал ордер на арест Башара Асада
СМИ: суд в Сирии выдал ордер на арест Башара Асада - 27.09.2025, ПРАЙМ
СМИ: суд в Сирии выдал ордер на арест Башара Асада
Суд в Сирии выдал ордер на арест экс-президента страны Башара Асада, передает сирийское госагентство SANA. | 27.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-27T12:41+0300
2025-09-27T12:41+0300
2025-09-27T12:41+0300
КАИР, 27 сен - ПРАЙМ. Суд в Сирии выдал ордер на арест экс-президента страны Башара Асада, передает сирийское госагентство SANA. "Был выдан ордер на заочный арест Башара Асада по обвинениям, связанным с событиями в Дераа в 2011 году", - говорится в сообщении SANA. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
СМИ: суд в Сирии выдал ордер на арест Башара Асада
SANA: суд в Сирии выдал ордер на заочный арест экс-президента Башара Асада