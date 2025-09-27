Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Умер журналист Дмитрий Сараев - 27.09.2025
Умер журналист Дмитрий Сараев
Умер журналист Дмитрий Сараев - 27.09.2025, ПРАЙМ
Умер журналист Дмитрий Сараев
Ушел из жизни журналист, продюсер и общественный активист Звёздного городка Дмитрий Сараев, сообщил глава городского округа Звёздный городок Евгений... | 27.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-27T14:18+0300
2025-09-27T14:18+0300
общество
россия
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83872/24/838722450_0:0:2677:1506_1920x0_80_0_0_15bc5600d3ac58cd35feefd39a6095fc.jpg
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Ушел из жизни журналист, продюсер и общественный активист Звёздного городка Дмитрий Сараев, сообщил глава городского округа Звёздный городок Евгений Баришевский. Ранее в СМИ появилась информация о смерти Сараева, одного из пострадавших после теракта в "Крокус сити холле". "Большая утрата для Звёздного городка. Не стало журналиста, продюсера, организатора культурно-массовых музыкальных программ и проектов, общественного активиста Звёздного городка Дмитрия Ильича Сараева. Яркий, искренний, добрый. Память о нём навсегда останется в наших сердцах", - написал Баришевский в своем Telegram-канале. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
2025
https://cdnn.1prime.ru/img/83872/24/838722450_0:0:2677:2008_1920x0_80_0_0_c46b9e58c6befea2ae31bcbc4aa04566.jpg
1920
1920
true
общество, россия, ск рф
Общество , РОССИЯ, СК РФ
14:18 27.09.2025
 
Умер журналист Дмитрий Сараев

Ушел из жизни журналист и общественный активист Звездного городка Дмитрий Сараев

© РИА Новости . Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкСвеча
Свеча - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2025
Свеча. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Ушел из жизни журналист, продюсер и общественный активист Звёздного городка Дмитрий Сараев, сообщил глава городского округа Звёздный городок Евгений Баришевский.
Ранее в СМИ появилась информация о смерти Сараева, одного из пострадавших после теракта в "Крокус сити холле".
"Большая утрата для Звёздного городка. Не стало журналиста, продюсера, организатора культурно-массовых музыкальных программ и проектов, общественного активиста Звёздного городка Дмитрия Ильича Сараева. Яркий, искренний, добрый. Память о нём навсегда останется в наших сердцах", - написал Баришевский в своем Telegram-канале.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
 
ОбществоРОССИЯСК РФ
 
 
