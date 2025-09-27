https://1prime.ru/20250927/saraev-862880466.html

Умер журналист Дмитрий Сараев

2025-09-27T14:18+0300

2025-09-27T14:18+0300

2025-09-27T14:18+0300

МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Ушел из жизни журналист, продюсер и общественный активист Звёздного городка Дмитрий Сараев, сообщил глава городского округа Звёздный городок Евгений Баришевский. Ранее в СМИ появилась информация о смерти Сараева, одного из пострадавших после теракта в "Крокус сити холле". "Большая утрата для Звёздного городка. Не стало журналиста, продюсера, организатора культурно-массовых музыкальных программ и проектов, общественного активиста Звёздного городка Дмитрия Ильича Сараева. Яркий, искренний, добрый. Память о нём навсегда останется в наших сердцах", - написал Баришевский в своем Telegram-канале. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.

