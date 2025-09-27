https://1prime.ru/20250927/simrajzy-862865747.html

"Симрайз Рогово" требует от "Коленок пчелы" 11 млн рублей

МОСКВА, 27 сен – ПРАЙМ. Производитель пищевых ингредиентов "Симрайз Рогово" в арбитражном суде Москвы требует в общей сложности более 106 тысяч евро (около 11 миллионов рублей по текущему курсу) от компании блогера Влада Бумага (Влад А4) "Бумажная бумага" и бывшей компании блогера Анастасии Ивлеевой "Коленки пчелы", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск к "Коленкам пчелы", где у Ивлеевой до мая этого года было 45%, заявлен о взыскании около 60 тысяч евро убытков. Как пояснил в суде представитель истца, произведенные "Симрайзом" ароматизаторы для чипсов на такую сумму отказался забрать и оплатить ответчик. Истец хотел привлечь к делу в статусе третьего лица компанию "Московский картофель", которая производит чипсы по заказу ответчика, но суд посчитал, что ее права не будут затронуты будущим судебным актом. Слушания отложены на декабрь по просьбе представителя "Коленок пчелы", который заявил о намерении урегулировать спор миром. Как рассказала РИА Новости адвокат Наталия Пынникова, представляющая "Симрайз Рогово", аналогичные требования предъявлены в другом деле к ООО "Бумажная бумага". Там ответчиком не были выбраны произведенные для него ароматизаторы для чипсов на сумму около 47 тысяч евро. По данным ЕГРЮЛ, в ООО "Коленки пчелы" Ивлеевой ранее принадлежало 45%. Сейчас эта доля записана на саму компанию. Остальные доли остаются поровну распределенными между Виталиусом Паулюсом и Алексеем Клочковым – по 27,5%. Блогер создала компанию в феврале 2021 года. Такие же доли у Паулюса и Клочкова в ООО "Бумажная бумага", свидетельствуют сведения в ЕГРЮЛ. Остальное – у кипрской A4Group Limited Бумаги. Бывшая компания Ивлеевой, по сообщениям СМИ, производила снеки и безалкогольные напитки под брендом Easy Peasy, а компания Влада А4 – чипсы под брендом Lava-lava. Единственным участником ООО "Симпайз Рогово" является немецкая компания "Бузирис Фермегенсфервальтунг Гмбх", говорится в "БИР-Аналитик". Основной вид деятельности российского предприятия – производство приправ и пряностей.

