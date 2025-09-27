https://1prime.ru/20250927/skidki-862777442.html
Юрист предупредила, какие товары нельзя покупать даже со скидкой
Юрист предупредила, какие товары нельзя покупать даже со скидкой - 27.09.2025, ПРАЙМ
Юрист предупредила, какие товары нельзя покупать даже со скидкой
По закону некоторые товары запрещены к реализации или их продажа ограничена. Даже если вы видите их с большой скидкой, от такой покупки лучше воздержаться,... | 27.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-27T03:03+0300
2025-09-27T03:03+0300
2025-09-27T03:03+0300
бизнес
роспотребнадзор
торговля
продукты
https://cdnn.1prime.ru/img/76553/16/765531622_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_3d70b5505a09cc21beccbf2fc9e3bcbe.jpg
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. По закону некоторые товары запрещены к реализации или их продажа ограничена. Даже если вы видите их с большой скидкой, от такой покупки лучше воздержаться, рассказала агентству “Прайм” юрист ЕЮС Екатерина Ноженко.Покупки по акции - далеко не всегда плохо. Это отличный инструмент планирования личного бюджета и возможность сэкономить. Торговые точки часто продают со скидкой товары, чтобы избежать затоваривания или с целью привлечь покупателя. Бывают также сезонные маркетинговые предложения. Все это вполне легально и разрешено.Вместе с тем, есть группа товаров, которые законодательно запрещены для свободной продажи.Действующие санитарные нормы запрещают продажу населению следующих товаров:Реализация сырого молока на сельскохозяйственных рынках допускается при наличии в месте его реализации предупреждающей надписи о необходимости его кипячения.“Все вышеуказанные товары не следует покупать, даже если продавец установил привлекательную цену. При выявлении такого товара покупатель может потребовать убрать его с полок магазина, а также пожаловаться в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)”, - указала Ноженко.Если покупка все же произошла, вы вправе вернуть ее и потребовать обратно деньги, а также компенсацию морального вреда, а при необходимости - возмещение расходов на приобретение лекарственных средств и оплату лечения.
https://1prime.ru/20250925/chek-862727555.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76553/16/765531622_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_a855b573d5b826d762d0634ad538d029.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, роспотребнадзор, торговля, продукты
Бизнес, Роспотребнадзор, торговля, продукты
Юрист предупредила, какие товары нельзя покупать даже со скидкой
Юрист Ноженко назвала товары, которые нельзя покупать даже со скидкой
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. По закону некоторые товары запрещены к реализации или их продажа ограничена. Даже если вы видите их с большой скидкой, от такой покупки лучше воздержаться, рассказала агентству “Прайм” юрист ЕЮС Екатерина Ноженко.
“Вам чек нужен?”. Зачем кассир говорит это покупателю
Покупки по акции - далеко не всегда плохо. Это отличный инструмент планирования личного бюджета и возможность сэкономить. Торговые точки часто продают со скидкой товары, чтобы избежать затоваривания или с целью привлечь покупателя. Бывают также сезонные маркетинговые предложения. Все это вполне легально и разрешено.
Вместе с тем, есть группа товаров, которые законодательно запрещены для свободной продажи.
- Безвозмездная или гуманитарная помощь, переданная общественным организациям;
- Алкогольная продукция без лицензии и сопроводительных документов, либо произведенная в домашних условиях;
- Продукты и товары, загрязненные радиоактивными веществами;
- С истекшим сроком годности, либо с неустановленным сроком годности там, где он должен быть;
- Нерасфасованные или не упакованные пищевые продукты (за рядом исключений).
Действующие санитарные нормы запрещают продажу населению следующих товаров:
- пищевой продукции без сопроводительных документов;
- продуктов, не соответствующих органолептическим показателям;
- негерметичных, деформированных консервов и банок с признаками бомбажа и порчи;
- позеленевших клубней картофеля;
- размороженной и в повторно замороженной пищевой продукции;
- пищевой продукции без маркировки, предусмотренной требованиями технических регламентов;
- не выпотрошенной птицы (за исключением дичи), яиц с загрязненной скорлупой, с пороками и дефектами, утиных и гусиных яиц, продуктов домашнего приготовления и бахчевых частями и с надрезами.
Реализация сырого молока на сельскохозяйственных рынках допускается при наличии в месте его реализации предупреждающей надписи о необходимости его кипячения.
“Все вышеуказанные товары не следует покупать, даже если продавец установил привлекательную цену. При выявлении такого товара покупатель может потребовать убрать его с полок магазина, а также пожаловаться в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)”, - указала Ноженко.
Если покупка все же произошла, вы вправе вернуть ее и потребовать обратно деньги, а также компенсацию морального вреда, а при необходимости - возмещение расходов на приобретение лекарственных средств и оплату лечения.