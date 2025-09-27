Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юрист предупредила, какие товары нельзя покупать даже со скидкой - 27.09.2025, ПРАЙМ
Юрист предупредила, какие товары нельзя покупать даже со скидкой
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. По закону некоторые товары запрещены к реализации или их продажа ограничена. Даже если вы видите их с большой скидкой, от такой покупки лучше воздержаться, рассказала агентству “Прайм” юрист ЕЮС Екатерина Ноженко.
Открытие в Сибири сети магазинов-дискаунтеров Чижик - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
“Вам чек нужен?”. Зачем кассир говорит это покупателю
25 сентября, 03:03
Покупки по акции - далеко не всегда плохо. Это отличный инструмент планирования личного бюджета и возможность сэкономить. Торговые точки часто продают со скидкой товары, чтобы избежать затоваривания или с целью привлечь покупателя. Бывают также сезонные маркетинговые предложения. Все это вполне легально и разрешено.
Вместе с тем, есть группа товаров, которые законодательно запрещены для свободной продажи.
  • Безвозмездная или гуманитарная помощь, переданная общественным организациям;
  • Алкогольная продукция без лицензии и сопроводительных документов, либо произведенная в домашних условиях;
  • Продукты и товары, загрязненные радиоактивными веществами;
  • С истекшим сроком годности, либо с неустановленным сроком годности там, где он должен быть;
  • Нерасфасованные или не упакованные пищевые продукты (за рядом исключений).
Действующие санитарные нормы запрещают продажу населению следующих товаров:
  • пищевой продукции без сопроводительных документов;
  • продуктов, не соответствующих органолептическим показателям;
  • негерметичных, деформированных консервов и банок с признаками бомбажа и порчи;
  • позеленевших клубней картофеля;
  • размороженной и в повторно замороженной пищевой продукции;
  • пищевой продукции без маркировки, предусмотренной требованиями технических регламентов;
  • не выпотрошенной птицы (за исключением дичи), яиц с загрязненной скорлупой, с пороками и дефектами, утиных и гусиных яиц, продуктов домашнего приготовления и бахчевых частями и с надрезами.
Реализация сырого молока на сельскохозяйственных рынках допускается при наличии в месте его реализации предупреждающей надписи о необходимости его кипячения.
“Все вышеуказанные товары не следует покупать, даже если продавец установил привлекательную цену. При выявлении такого товара покупатель может потребовать убрать его с полок магазина, а также пожаловаться в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)”, - указала Ноженко.
Если покупка все же произошла, вы вправе вернуть ее и потребовать обратно деньги, а также компенсацию морального вреда, а при необходимости - возмещение расходов на приобретение лекарственных средств и оплату лечения.
 
БизнесРоспотребнадзорторговляпродукты
 
 
