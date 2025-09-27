https://1prime.ru/20250927/skidki-862777442.html

Юрист предупредила, какие товары нельзя покупать даже со скидкой

Юрист предупредила, какие товары нельзя покупать даже со скидкой - 27.09.2025, ПРАЙМ

Юрист предупредила, какие товары нельзя покупать даже со скидкой

По закону некоторые товары запрещены к реализации или их продажа ограничена. Даже если вы видите их с большой скидкой, от такой покупки лучше воздержаться,... | 27.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. По закону некоторые товары запрещены к реализации или их продажа ограничена. Даже если вы видите их с большой скидкой, от такой покупки лучше воздержаться, рассказала агентству “Прайм” юрист ЕЮС Екатерина Ноженко.Покупки по акции - далеко не всегда плохо. Это отличный инструмент планирования личного бюджета и возможность сэкономить. Торговые точки часто продают со скидкой товары, чтобы избежать затоваривания или с целью привлечь покупателя. Бывают также сезонные маркетинговые предложения. Все это вполне легально и разрешено.Вместе с тем, есть группа товаров, которые законодательно запрещены для свободной продажи.Действующие санитарные нормы запрещают продажу населению следующих товаров:Реализация сырого молока на сельскохозяйственных рынках допускается при наличии в месте его реализации предупреждающей надписи о необходимости его кипячения.“Все вышеуказанные товары не следует покупать, даже если продавец установил привлекательную цену. При выявлении такого товара покупатель может потребовать убрать его с полок магазина, а также пожаловаться в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)”, - указала Ноженко.Если покупка все же произошла, вы вправе вернуть ее и потребовать обратно деньги, а также компенсацию морального вреда, а при необходимости - возмещение расходов на приобретение лекарственных средств и оплату лечения.

