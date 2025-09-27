Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: ЕС хочет принять решение по российским активам в обход Венгрии - 27.09.2025
СМИ: ЕС хочет принять решение по российским активам в обход Венгрии
СМИ: ЕС хочет принять решение по российским активам в обход Венгрии - 27.09.2025, ПРАЙМ
СМИ: ЕС хочет принять решение по российским активам в обход Венгрии
Евросоюз на встрече лидеров блока в Копенгагене хочет заручиться поддержкой большинства по предоставлению кредита Украине на основе замороженных активов РФ,... | 27.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-27T13:49+0300
2025-09-27T13:49+0300
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Евросоюз на встрече лидеров блока в Копенгагене хочет заручиться поддержкой большинства по предоставлению кредита Украине на основе замороженных активов РФ, чтобы принять решение в обход позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, пишет издание Politico со ссылкой на неназванного дипломата ЕС. Издание Politico со ссылкой на документ ЕК ранее сообщило, что Еврокомиссия предложила принимать решения о продлении санкций против РФ квалифицированным большинством вместо единогласного одобрения, чтобы обходить позицию Венгрии. Кроме того, Еврокомиссия предлагает использовать российские замороженные активы и для финансирования военных нужд Украины, и для поддержки ее бюджета. "Цель встречи в Копенгагене - заручиться достаточной поддержкой других стран, чтобы изолировать Орбана... Мы находимся в состоянии неясности", - заявил изданию неназванный дипломат ЕС. Ранее в статье для британской газеты Financial Times канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине беспроцентный кредит на сумму около 140 миллиардов евро за счет замороженных активов РФ. Мерц заявил о намерении обсудить это предложение на неформальной встрече лидеров ЕС в Копенгагене 1 октября. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила создать новый "репарационный кредит" для финансирования Украины на базе доходов от замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит только после того, как Россия выплатит "репарации". Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на полях Генассамблеи ООН жестко высказался против предложения Мерца, заявив, что "этого не будет никогда". Бельгийский премьер пояснил, что изъятие активов центробанка третьей страны создаст опасный прецедент не только для Бельгии, но и для ЕС в целом. Как заявлял ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер. Еврокомиссия заявляла, что на настоящий момент на поддержку Киева уже потрачено порядка 170 миллиардов евро. Брюссель оказывает Украине, в частности, макрофинансовую помощь, которая поддерживает бюджет. При этом все больше стран Евросоюза высказывают недовольство и несогласие и далее продолжать накачивать Киев европейскими деньгами. Такая макрофинансовая поддержка пока гарантирована до конца 2025 года, но в 2026 году она может прекратиться. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль 2025 года перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России. В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
СМИ: ЕС хочет принять решение по российским активам в обход Венгрии

Politico: ЕС хочет обойти Венгрию по вопросу кредитов Киеву на основе российских активов

