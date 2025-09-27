https://1prime.ru/20250927/smi-862880153.html

Дания заявила об обнаружении в небе БПЛА над объектами ВС

МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Власти Дании заявили об обнаружении в небе страны беспилотников у авиабазы Каруп и "нескольких других объектов" датских вооружённых сил в ночь на субботу, утверждает издание BT со ссылкой на поступившее в его распоряжение заявление датских ВС. "ВС Дании могут подтвердить, что прошлой ночью беспилотники были замечены на нескольких объектах вооружённых сил", - приводит издание заявление вооружённых сил, добавляя, что датская полиция также сообщила о беспилотниках у авиабазы Каруп. По данным газеты, в Карупе, помимо прочего, базируются вертолёты ВС Дании. Кроме того, как сообщили агентству Франс Пресс в датской полиции, "инцидент продолжался несколько часов". Отмечается, что происхождение беспилотников полиция не прокомментировала. На этой неделе датские аэропорты несколько раз приостанавливали прием и выпуск самолетов из-за сообщений о беспилотниках, якобы замеченных вблизи авиагаваней. В понедельник закрывался аэропорт Копенгагена. Полиция датской столицы сообщила РИА Новости, что у аэропорта Копенгагена наблюдалось три дрона, однако пока рано говорить, откуда они прилетели. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во вторник назвала инцидент с БПЛА "самым серьезным нападением" на датскую инфраструктуру за все время. Министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен заявил в четверг, что Дания не располагает доказательствами, чтобы утверждать, что Россия якобы связана с инцидентами с дронами, замеченными у аэропортов. Посольство России в Копенгагене заявило, что российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции в причастности к инцидентам с дронами у датских аэропортов. По словам дипмиссии, эти инциденты являются режиссированной провокацией, которая будет использована как повод для дальнейшей эскалации напряженности в интересах сил, всеми способами добивающихся максимального затягивания украинского конфликта и его расширения на другие страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о якобы причастности РФ к инциденту с беспилотниками в аэропорту Копенгагена, заявил, что голословные обвинения в адрес России о якобы причастности к инцидентам с БПЛА приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание.

