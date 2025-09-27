Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
27.09.2025
В Волосовском районе Ленинградской области шесть человек умерли от спирта
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен - ПРАЙМ. Шесть человек погибли от отравления метиловым спиртом в Волосовском районе Ленобласти в период с 10 по 17 сентября, сообщила в субботу пресс-служба СУ СК по региону. "По данным следствия, 26 сентября 2025 в следственный отдел по Волосовскому району поступила информация о том, что при судебно-медицинском исследовании тел шести погибших, доставленных с территории Волосовского района Ленинградской области в период с 10 по 17 сентября, установлено высокое и/или смертельное содержание метилового спирта", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Установлены трое мужчин, подозреваемые в реализации потерпевшим спиртосодержащей продукции. Они задержаны, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение, следствие ходатайствует об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.
11:40 27.09.2025
 
В Волосовском районе Ленинградской области шесть человек умерли от спирта

При отравлении спиртом в Волосовском районе Ленинградской области погибли шесть человек

© РИА Новости . Максим Блинов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен - ПРАЙМ. Шесть человек погибли от отравления метиловым спиртом в Волосовском районе Ленобласти в период с 10 по 17 сентября, сообщила в субботу пресс-служба СУ СК по региону.
"По данным следствия, 26 сентября 2025 в следственный отдел по Волосовскому району поступила информация о том, что при судебно-медицинском исследовании тел шести погибших, доставленных с территории Волосовского района Ленинградской области в период с 10 по 17 сентября, установлено высокое и/или смертельное содержание метилового спирта", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
Установлены трое мужчин, подозреваемые в реализации потерпевшим спиртосодержащей продукции. Они задержаны, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение, следствие ходатайствует об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.
Под Петербургом задержали восемь лиц, причастных к продаже суррогата
10:26
 
