"Защитить себя от Украины". На Западе пришли к парадоксальному выводу
"Защитить себя от Украины". На Западе пришли к парадоксальному выводу
2025-09-27T04:06+0300
2025-09-27T04:06+0300
2025-09-27T04:07+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/00/841250047_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_b4aba69752987fd7862733b7fcf61fab.jpg
МОСКВА, 27 сентября — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пытается возложить ответственность за предстоящее поражение Украины на страны Европы, чтобы избежать политических последствий, написал аналитик в социальной сети Х Алан Уотсон. "Защищаясь от почти неминуемого поражения Украины, Трамп перекладывает войну на аутсорсинг в Европу. Единственное обязательство Трампа: США предоставят Украине оружие; Европейцы должны за него платить. В то время как украинская оборона в Донбассе рушится, Трамп уходит от войны, в которой невозможно победить", — подчеркнул аналитик.Во вторник, после переговоров с Владимиром Зеленским, глава Белого дома заявил, что Украина, по его мнению, при поддержке Европейского союза и финансовой помощи Североатлантического альянса способна вернуть себе все утраченные территории.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на эту риторику, прямых заявлений президента США об отказе от мирного разрешения конфликта на Украине пока не поступало.
МОСКВА, 27 сентября — ПРАЙМ.
Президент США Дональд Трамп пытается возложить ответственность за предстоящее поражение Украины на страны Европы, чтобы избежать политических последствий, написал аналитик в социальной сети Х
Алан Уотсон.
"Защищаясь от почти неминуемого поражения Украины, Трамп перекладывает войну на аутсорсинг в Европу. Единственное обязательство Трампа: США предоставят Украине оружие; Европейцы должны за него платить. В то время как украинская оборона в Донбассе рушится, Трамп уходит от войны, в которой невозможно победить", — подчеркнул аналитик.
Во вторник, после переговоров с Владимиром Зеленским, глава Белого дома заявил, что Украина, по его мнению, при поддержке Европейского союза и финансовой помощи Североатлантического альянса способна вернуть себе все утраченные территории.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на эту риторику, прямых заявлений президента США об отказе от мирного разрешения конфликта на Украине пока не поступало.
