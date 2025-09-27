Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Защитить себя от Украины". На Западе пришли к парадоксальному выводу - 27.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250927/ssha-862864902.html
"Защитить себя от Украины". На Западе пришли к парадоксальному выводу
"Защитить себя от Украины". На Западе пришли к парадоксальному выводу - 27.09.2025, ПРАЙМ
"Защитить себя от Украины". На Западе пришли к парадоксальному выводу
Президент США Дональд Трамп пытается возложить ответственность за предстоящее поражение Украины на страны Европы, чтобы избежать политических последствий,... | 27.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-27T04:06+0300
2025-09-27T04:07+0300
политика
сша
дональд трамп
европа
украина
владимир зеленский
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/00/841250047_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_b4aba69752987fd7862733b7fcf61fab.jpg
МОСКВА, 27 сентября — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пытается возложить ответственность за предстоящее поражение Украины на страны Европы, чтобы избежать политических последствий, написал аналитик в социальной сети Х Алан Уотсон. "Защищаясь от почти неминуемого поражения Украины, Трамп перекладывает войну на аутсорсинг в Европу. Единственное обязательство Трампа: США предоставят Украине оружие; Европейцы должны за него платить. В то время как украинская оборона в Донбассе рушится, Трамп уходит от войны, в которой невозможно победить", — подчеркнул аналитик.Во вторник, после переговоров с Владимиром Зеленским, глава Белого дома заявил, что Украина, по его мнению, при поддержке Европейского союза и финансовой помощи Североатлантического альянса способна вернуть себе все утраченные территории.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на эту риторику, прямых заявлений президента США об отказе от мирного разрешения конфликта на Украине пока не поступало.
https://1prime.ru/20250926/ukraina-862830224.html
сша
европа
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/00/841250047_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_3c37bf428bf92b96806d0aea81910514.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, дональд трамп, европа, украина, владимир зеленский, дмитрий песков
Политика, США, Дональд Трамп, ЕВРОПА, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
04:06 27.09.2025 (обновлено: 04:07 27.09.2025)
 
"Защитить себя от Украины". На Западе пришли к парадоксальному выводу

Аналитик Уотсон: США стремятся защитить себя от поражения Украины

© Unsplash/EugeneКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Eugene
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 сентября — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пытается возложить ответственность за предстоящее поражение Украины на страны Европы, чтобы избежать политических последствий, написал аналитик в социальной сети Х Алан Уотсон.
"Защищаясь от почти неминуемого поражения Украины, Трамп перекладывает войну на аутсорсинг в Европу. Единственное обязательство Трампа: США предоставят Украине оружие; Европейцы должны за него платить. В то время как украинская оборона в Донбассе рушится, Трамп уходит от войны, в которой невозможно победить", — подчеркнул аналитик.
Во вторник, после переговоров с Владимиром Зеленским, глава Белого дома заявил, что Украина, по его мнению, при поддержке Европейского союза и финансовой помощи Североатлантического альянса способна вернуть себе все утраченные территории.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на эту риторику, прямых заявлений президента США об отказе от мирного разрешения конфликта на Украине пока не поступало.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
На Западе раскрыли, что скоро ждет Украину из-за слов Трампа
Вчера, 15:11
 
ПолитикаСШАДональд ТрампЕВРОПАУКРАИНАВладимир ЗеленскийДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала