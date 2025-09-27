https://1prime.ru/20250927/ssha-862864902.html

"Защитить себя от Украины". На Западе пришли к парадоксальному выводу

"Защитить себя от Украины". На Западе пришли к парадоксальному выводу

МОСКВА, 27 сентября — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пытается возложить ответственность за предстоящее поражение Украины на страны Европы, чтобы избежать политических последствий, написал аналитик в социальной сети Х Алан Уотсон. "Защищаясь от почти неминуемого поражения Украины, Трамп перекладывает войну на аутсорсинг в Европу. Единственное обязательство Трампа: США предоставят Украине оружие; Европейцы должны за него платить. В то время как украинская оборона в Донбассе рушится, Трамп уходит от войны, в которой невозможно победить", — подчеркнул аналитик.Во вторник, после переговоров с Владимиром Зеленским, глава Белого дома заявил, что Украина, по его мнению, при поддержке Европейского союза и финансовой помощи Североатлантического альянса способна вернуть себе все утраченные территории.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на эту риторику, прямых заявлений президента США об отказе от мирного разрешения конфликта на Украине пока не поступало.

