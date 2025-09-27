Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пашинян рассказал о роли Трампа в мирном процессе между Ереваном и Баку - 27.09.2025
Пашинян рассказал о роли Трампа в мирном процессе между Ереваном и Баку
Пашинян рассказал о роли Трампа в мирном процессе между Ереваном и Баку - 27.09.2025, ПРАЙМ
Пашинян рассказал о роли Трампа в мирном процессе между Ереваном и Баку
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о решающей роли президента США Дональда Трампа в мирном процессе между Ереваном и Баку. | 27.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-27T19:57+0300
2025-09-27T19:57+0300
армения
азербайджан
сша
дональд трамп
никол пашинян
оон
в мире
ереван
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1b/862891514_0:195:2951:1854_1920x0_80_0_0_41a183a20547c7c2065c3c19b58ccae4.jpg
ЕРЕВАН, 27 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о решающей роли президента США Дональда Трампа в мирном процессе между Ереваном и Баку. "Я счастлив сообщить всему международному сообществу, что мир между Республикой Армении и Азербайджанской Республикой установлен... Роль президента США Дональда Трампа стала решающей в этом мирном процессе. Именно его приверженность, последовательность и принципиальность сделали возможным то, что казалось невозможным", - заявил Пашинян, выступая на общеполитических дебатах в ходе недели высокого уровня юбилейной 80-й Генеральной Ассамблеи ООН. По словам премьера Армении, именно поэтому он и президент Азербайджана Ильхам Алиев согласились выдвинуть кандидатуру Трампа на получение Нобелевской премии мира. "Потому что мы на собственном примере увидели, что президент Трамп поистине привержен идее мира", - добавил Пашинян. Он также подчеркнул роль в мирном процессе народов, правительства и парламентов Армении и Азербайджана "Мир действительно установлен, но мир - это работа, которая должна вестись каждый день. Мир требует ежедневной заботы", - заявил Пашинян. При этом он добавил, что остаются вопросы, касающиеся пропавших без вести в результате конфликта, а также лиц, находящихся в заключении. В начале августа по итогам встречи Пашиняна с Трампом и Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
армения, азербайджан, сша, дональд трамп, никол пашинян, оон, в мире, ереван
АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, США, Дональд Трамп, Никол Пашинян, ООН, В мире, Ереван
Пашинян рассказал о роли Трампа в мирном процессе между Ереваном и Баку

Пашинян заявил о решающей роли Трампа в мирном процессе между Ереваном и Баку

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2025
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
ЕРЕВАН, 27 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о решающей роли президента США Дональда Трампа в мирном процессе между Ереваном и Баку.
"Я счастлив сообщить всему международному сообществу, что мир между Республикой Армении и Азербайджанской Республикой установлен... Роль президента США Дональда Трампа стала решающей в этом мирном процессе. Именно его приверженность, последовательность и принципиальность сделали возможным то, что казалось невозможным", - заявил Пашинян, выступая на общеполитических дебатах в ходе недели высокого уровня юбилейной 80-й Генеральной Ассамблеи ООН.
По словам премьера Армении, именно поэтому он и президент Азербайджана Ильхам Алиев согласились выдвинуть кандидатуру Трампа на получение Нобелевской премии мира.
"Потому что мы на собственном примере увидели, что президент Трамп поистине привержен идее мира", - добавил Пашинян.
Он также подчеркнул роль в мирном процессе народов, правительства и парламентов Армении и Азербайджана
"Мир действительно установлен, но мир - это работа, которая должна вестись каждый день. Мир требует ежедневной заботы", - заявил Пашинян.
При этом он добавил, что остаются вопросы, касающиеся пропавших без вести в результате конфликта, а также лиц, находящихся в заключении.
В начале августа по итогам встречи Пашиняна с Трампом и Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
Государственные флаги России и Армении - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2025
Посол России в Армении посетил бенефициаров проектов ПРООН
18:24
 
АРМЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАН США Дональд Трамп Никол Пашинян ООН В мире Ереван
 
 
