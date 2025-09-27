https://1prime.ru/20250927/ssha-862891680.html

Пашинян рассказал о роли Трампа в мирном процессе между Ереваном и Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о решающей роли президента США Дональда Трампа в мирном процессе между Ереваном и Баку. | 27.09.2025, ПРАЙМ

ЕРЕВАН, 27 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о решающей роли президента США Дональда Трампа в мирном процессе между Ереваном и Баку. "Я счастлив сообщить всему международному сообществу, что мир между Республикой Армении и Азербайджанской Республикой установлен... Роль президента США Дональда Трампа стала решающей в этом мирном процессе. Именно его приверженность, последовательность и принципиальность сделали возможным то, что казалось невозможным", - заявил Пашинян, выступая на общеполитических дебатах в ходе недели высокого уровня юбилейной 80-й Генеральной Ассамблеи ООН. По словам премьера Армении, именно поэтому он и президент Азербайджана Ильхам Алиев согласились выдвинуть кандидатуру Трампа на получение Нобелевской премии мира. "Потому что мы на собственном примере увидели, что президент Трамп поистине привержен идее мира", - добавил Пашинян. Он также подчеркнул роль в мирном процессе народов, правительства и парламентов Армении и Азербайджана "Мир действительно установлен, но мир - это работа, которая должна вестись каждый день. Мир требует ежедневной заботы", - заявил Пашинян. При этом он добавил, что остаются вопросы, касающиеся пропавших без вести в результате конфликта, а также лиц, находящихся в заключении. В начале августа по итогам встречи Пашиняна с Трампом и Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.

