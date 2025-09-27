https://1prime.ru/20250927/ssha-862894017.html
Эрдоган и Трамп обсудили шаги по украинскому урегулированию
Эрдоган и Трамп обсудили шаги по украинскому урегулированию - 27.09.2025, ПРАЙМ
Эрдоган и Трамп обсудили шаги по украинскому урегулированию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его американский коллега Дональд Трамп на встрече в Белом доме обсудили возможные совместные шаги по урегулированию на... | 27.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-27T22:16+0300
2025-09-27T22:16+0300
2025-09-27T22:16+0300
турция
украина
вашингтон
реджеп тайип эрдоган
дональд трамп
мид
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/59/841255979_0:127:2449:1505_1920x0_80_0_0_e7783729c27c96c17973f9cee9a075e0.jpg
АНКАРА, 27 сен - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его американский коллега Дональд Трамп на встрече в Белом доме обсудили возможные совместные шаги по урегулированию на Украине, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан. Встреча лидеров состоялась в четверг в Вашингтоне. "В ходе переговоров было обсуждено то, какие шаги мы можем предпринять для урегулирования конфликта (на Украине - ред.)", - заявил Фидан на пресс-конференции в Нью-Йорке в субботу, его заявления транслирует пресс-служба министерства.
https://1prime.ru/20250927/oon-862893827.html
турция
украина
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/59/841255979_136:0:2313:1633_1920x0_80_0_0_c030ce2f40e850649269be6a6c4b1bc2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, украина, вашингтон, реджеп тайип эрдоган, дональд трамп, мид, в мире
ТУРЦИЯ, УКРАИНА, ВАШИНГТОН, Реджеп Тайип Эрдоган, Дональд Трамп, МИД, В мире
Эрдоган и Трамп обсудили шаги по украинскому урегулированию
Фидан: Эрдоган и Трамп обсудили возможные совместные шаги по Украине