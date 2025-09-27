Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эрдоган и Трамп обсудили шаги по украинскому урегулированию - 27.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250927/ssha-862894017.html
Эрдоган и Трамп обсудили шаги по украинскому урегулированию
Эрдоган и Трамп обсудили шаги по украинскому урегулированию - 27.09.2025, ПРАЙМ
Эрдоган и Трамп обсудили шаги по украинскому урегулированию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его американский коллега Дональд Трамп на встрече в Белом доме обсудили возможные совместные шаги по урегулированию на... | 27.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-27T22:16+0300
2025-09-27T22:16+0300
турция
украина
вашингтон
реджеп тайип эрдоган
дональд трамп
мид
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/59/841255979_0:127:2449:1505_1920x0_80_0_0_e7783729c27c96c17973f9cee9a075e0.jpg
АНКАРА, 27 сен - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его американский коллега Дональд Трамп на встрече в Белом доме обсудили возможные совместные шаги по урегулированию на Украине, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан. Встреча лидеров состоялась в четверг в Вашингтоне. "В ходе переговоров было обсуждено то, какие шаги мы можем предпринять для урегулирования конфликта (на Украине - ред.)", - заявил Фидан на пресс-конференции в Нью-Йорке в субботу, его заявления транслирует пресс-служба министерства.
https://1prime.ru/20250927/oon-862893827.html
турция
украина
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/59/841255979_136:0:2313:1633_1920x0_80_0_0_c030ce2f40e850649269be6a6c4b1bc2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
турция, украина, вашингтон, реджеп тайип эрдоган, дональд трамп, мид, в мире
ТУРЦИЯ, УКРАИНА, ВАШИНГТОН, Реджеп Тайип Эрдоган, Дональд Трамп, МИД, В мире
22:16 27.09.2025
 
Эрдоган и Трамп обсудили шаги по украинскому урегулированию

Фидан: Эрдоган и Трамп обсудили возможные совместные шаги по Украине

CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White HouseЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2025
Здание Белого дома, Вашингтон, США. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White House
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКАРА, 27 сен - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его американский коллега Дональд Трамп на встрече в Белом доме обсудили возможные совместные шаги по урегулированию на Украине, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.
Встреча лидеров состоялась в четверг в Вашингтоне.
"В ходе переговоров было обсуждено то, какие шаги мы можем предпринять для урегулирования конфликта (на Украине - ред.)", - заявил Фидан на пресс-конференции в Нью-Йорке в субботу, его заявления транслирует пресс-служба министерства.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2025
Пашинян рассказал об ожиданиях от следующей сессии ГА ООН
22:01
 
ТУРЦИЯУКРАИНАВАШИНГТОНРеджеп Тайип ЭрдоганДональд ТрампМИДВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала