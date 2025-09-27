https://1prime.ru/20250927/ssha-862894017.html

Эрдоган и Трамп обсудили шаги по украинскому урегулированию

27.09.2025

Эрдоган и Трамп обсудили шаги по украинскому урегулированию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его американский коллега Дональд Трамп на встрече в Белом доме обсудили возможные совместные шаги по урегулированию на... | 27.09.2025, ПРАЙМ

АНКАРА, 27 сен - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его американский коллега Дональд Трамп на встрече в Белом доме обсудили возможные совместные шаги по урегулированию на Украине, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан. Встреча лидеров состоялась в четверг в Вашингтоне. "В ходе переговоров было обсуждено то, какие шаги мы можем предпринять для урегулирования конфликта (на Украине - ред.)", - заявил Фидан на пресс-конференции в Нью-Йорке в субботу, его заявления транслирует пресс-служба министерства.

