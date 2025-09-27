https://1prime.ru/20250927/strazha-862884092.html
Двоих обвиняемых по делу о суррогатном алкоголе заключили под стражу
2025-09-27T15:59+0300
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен - ПРАЙМ. Двое обвиняемых по делу о суррогатном алкоголе в Ленобласти заключены под стражу, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. "Сланцевской городской прокуратурой поддержано ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух местных жителей — женщины 1964 года рождения и мужчины 1946 года рождения. С учётом позиции прокурора в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает пресс-служба. По версии следствия, женщина, не имея лицензии на право закупки, поставки, хранения и перевозки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, незаконно закупала такую продукцию. Она хранила её на территории города Сланцы, а затем неоднократно перевозила и сбывала второму обвиняемому, что привело к смерти ряда жителей района. Второй обвиняемый реализовывал алкогольную продукцию на территории вблизи деревни Гостицы Сланцевского района.
