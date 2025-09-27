Суд 23 октября рассмотрит иск торговой сети "Красное и Белое"

https://1prime.ru/20250927/sud--862879998.html

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Арбитражный суд Вологодской области назначил на 23 октября судебное заседание по иску компании "Альфа-М" (юрлицо торговой сети "Красное и Белое") к министерству экономического развития Вологодской области с требованием отменить приказ ведомства о приостановлении действия лицензии на розничную торговлю алкоголем в регионе, следует из материалов дела. "Признать подготовку дела к судебному разбирательству оконченной. Назначить дело к судебному разбирательству в первой инстанции на 23 октября 2025 года в 10 часов 15 минут", - говорится в определении суда, опубликованном в субботу. Согласно этому судебному акту, торговая сеть оспаривает приказ минэкономразвития Вологодской области от 25 июля. В начале августа губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщал, что "Красное и Белое" уходит из региона, действие лицензии на продажу алкоголя досрочно прекращено по заявлению владельца. В пресс-службе сети магазинов "Красное и Белое" не подтвердили РИА Новости эту информацию. С 1 марта в Вологодской области вступил в силу закон об ограничении розничной продажи алкоголя. Спиртное в регионе продают с 12.00 до 14.00 с понедельника по пятницу и c 8.00 до 23.00 по выходным и праздникам. Ресторанам разрешается торговать алкоголем без ограничения по времени.

