Суд Кубани арестовал активы порта Туапсе

бизнес
россия
краснодарский край
рф
краснодар
предприятие
кубань
КРАСНОДАР, 27 сен - ПРАЙМ. Арбитражный суд Краснодарского края начнет рассматривать 17 октября иск Генпрокуратуры о признании ничтожной сделки и взыскания в доход РФ ООО "Туапсинский морской коммерческий порт" и ООО "Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт" к владельцам этих компаний, активы компаний и имущество ответчиков арестованы, следует из данных картотеки арбитражных дел. Согласно данным картотеки, активы этих компаний и имущество всех ответчиков уже арестованы судом. Иск и ходатайство об обеспечительных мерах поданы заместителем Генпрокурора РФ к Новрузову Шахлар Новруз оглы, которому принадлежит "Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт", Басину Олегу и иностранной компании "Вониксель Лимитед" (VONIXEL LIMITED BVI), которой, как сказано в определении, принадлежит "Туапсинский морской коммерческий порт" ("ТМКП"). Как следует из определения, Генеральная прокуратура просит признать "недействительной (ничтожной) сделку по приобретению 100% долей в уставном капитале ООО "Туапсинский морской коммерческий порт", заключенную между… "Вониксель Лимитед" (Vonixel Limited) и Новрузовым Ш. Н. оглы" и применить последствия недействительности этой сделки "в виде взыскания в доход Российской Федерации 100% долей в уставном капитале ООО "Туапсинский морской коммерческий порт", а также признать "недействительной (ничтожной) сделку по приобретению 100% долей в уставном капитале ООО "Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт", заключенную между Новрузовым Ш. Н. оглы и Басиным О. Е., и в таком же порядке обеспечить взыскание "в доход Российской Федерации 100% долей в уставном капитале ООО "Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт", принадлежащие Новрузову Ш. Н. оглы". В качестве обеспечительных мер суд согласился арестовать движимое и недвижимое имущество обеих фигурирующих компаний и обоих соответчиков - Шахлара Новрузова и Олега Басина. "Суд… Определил: наложить арест на всё недвижимое, а также движимое имущество, принадлежащее ООО "Туапсинский морской коммерческий порт", ООО "Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт", в том числе транспортные средства, доли (акции) юридических лиц, объекты интеллектуальной собственности, за исключением произведенной продукции и товаров, не являющихся основными средствами, подлежащих реализации по договорам и контрактам, в том числе государственным и муниципальным, сырья, комплектующих, материалов для осуществления хозяйственной деятельности, производства продукции, оказания услуг и выполнения работ", - говорится в постановлении Арбитражного суда Краснодарского края. Кроме того, арестованы и все доли в уставных капиталах указанных юрлиц (портов). Имущество ответчиков арестовано, им запрещено открывать новые банковские счета. "Наложить арест, не исключающий пользование арестованным имуществом, на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности Новрузову Шахлар Новруз оглы, Басину Олегу Ефимовичу, включая транспортные средства, объекты интеллектуальной собственности, акции и доли в уставных капиталах коммерческих организаций, денежные средства, в том числе находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях, включая денежные средства", - говорится в судебном документе. Третьими лицами по иску проходят порт (ООО "ТМКП" и ООО "Предприятие ТМКП", Федеральная антимонопольная служба и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. Предварительное заседание назначено на 17 сентября 2025 года. В сентябре Краснодарский краевой суд арестовал владельца ООО "Предприятие "Туапсинский морской коммерческий порт" и ресторана "Старый Баку" в Краснодаре Шахлара Новрузова, которому вменяется попытка хищения недвижимости на 919 миллионов рублей. Для этого, согласно данным постановления Краснодарского краевого суда, он вместе с другими лицами по предварительному сговору представил в Прикубанский районный суд фальшивое свидетельство о заключении брака. Следователи УФСБ России по Краснодарскому возбудили уголовное дело о покушении на особо крупное мошенничество. Компания-соответчик "Вониксель Лимитед" зарегистрирована на Британских Виргинских островах и выступает учредителем ООО "ТМКП", свидетельствуют данные сайта rusprofile.ru, где в открытом доступе находятся данные о компаниях. Генеральный директор "ТМКП", согласно данным сайта, - Александр Вовк.
