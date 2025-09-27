Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Кубани экс-судья Чернов участвовал в захвате сельхозпредприятия - 27.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20250927/sudya--862872070.html
На Кубани экс-судья Чернов участвовал в захвате сельхозпредприятия
На Кубани экс-судья Чернов участвовал в захвате сельхозпредприятия - 27.09.2025, ПРАЙМ
На Кубани экс-судья Чернов участвовал в захвате сельхозпредприятия
Бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов использовал подчиненные ему суды для захвата сельхозпредприятия, сказано в судебных... | 27.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-27T09:37+0300
2025-09-27T09:37+0300
мошенничество
россия
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/62/841456267_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_608785478b90174b855b6b2403c7f0da.jpg
МОСКВА, 27 сен – ПРАЙМ. Бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов использовал подчиненные ему суды для захвата сельхозпредприятия, сказано в судебных материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости. "В 2007 году Чернов участвовал в захвате сельскохозяйственного производственного кооператива "Дмитриевский" с использованием судебных механизмов. По его указанию определением Кавказского районного суда удовлетворено заявленное по надуманным основаниям ходатайство о применении обеспечительных мер в виде наложения ареста на имущество", - сказано в документе. Там отмечается, что, занимая руководящий пост в судебной власти региона, он обеспечил капитализацию активов кооператива путем пополнения земельного фонда за счет государственных земель, а также воспрепятствовал выделу участков собственникам долей, для чего использовал Кавказский районный суд, который находился в его ведомственном, процессуальном и административном подчинении. Как отмечается в материалах дела, он получил почти миллиард рублей дивидендов от кооператива. В мае 2024 года 100% долей в его уставном капитале были проданы за 3,1 миллиарда рублей. "Непосредственное участие Чернова в деятельности названного предприятия позволило существенно нарастить его имущественные активы, а также защищать от проверок контрольно-надзорных органов. Денежные средства, полученные от незаконного предпринимательства он впоследствии использовал для приобретения высоколиквидных объектов недвижимого имущества, которые вовлек в коммерческий оборот", - отмечается в документе. Красногорский суд Московской области обратил в доход государства 89 объектов недвижимости и другое имущество, принадлежащее Чернову, стоимостью более 7 миллиардов рублей. С иском в суд обратилась Генпрокуратура, указавшая, что в 1994-2019 году, когда Чернов возглавлял Краснодарский краевой суд, он не соблюдал предусмотренные антикоррупционным законодательством запреты. Истец указывает, что Чернов "использовал свой иммунитет и судейскую неприкосновенность", занимаясь коммерческой деятельностью, и "привлек родственников и доверенных лиц", чтобы завуалировать участие в ней. Заработанные незаконным предпринимательством деньги он "использовал для приобретения высоколиквидных объектов недвижимого имущества, которые вовлек в коммерческий оборот".
https://1prime.ru/20250926/sud--862839223.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/62/841456267_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_8eba7f47d78a2daa70fabbcff4dd5955.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, банки
Мошенничество, РОССИЯ, Банки
09:37 27.09.2025
 
На Кубани экс-судья Чернов участвовал в захвате сельхозпредприятия

Экс-судья Чернов использовал суды для захвата сельхозпредприятия

© Unsplash/Tingey Injury Law FirmСуд, правосудие
Суд, правосудие
Суд, правосудие. Архивное фото
© Unsplash/Tingey Injury Law Firm
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 сен – ПРАЙМ. Бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов использовал подчиненные ему суды для захвата сельхозпредприятия, сказано в судебных материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"В 2007 году Чернов участвовал в захвате сельскохозяйственного производственного кооператива "Дмитриевский" с использованием судебных механизмов. По его указанию определением Кавказского районного суда удовлетворено заявленное по надуманным основаниям ходатайство о применении обеспечительных мер в виде наложения ареста на имущество", - сказано в документе.
Там отмечается, что, занимая руководящий пост в судебной власти региона, он обеспечил капитализацию активов кооператива путем пополнения земельного фонда за счет государственных земель, а также воспрепятствовал выделу участков собственникам долей, для чего использовал Кавказский районный суд, который находился в его ведомственном, процессуальном и административном подчинении. Как отмечается в материалах дела, он получил почти миллиард рублей дивидендов от кооператива.
В мае 2024 года 100% долей в его уставном капитале были проданы за 3,1 миллиарда рублей.
"Непосредственное участие Чернова в деятельности названного предприятия позволило существенно нарастить его имущественные активы, а также защищать от проверок контрольно-надзорных органов. Денежные средства, полученные от незаконного предпринимательства он впоследствии использовал для приобретения высоколиквидных объектов недвижимого имущества, которые вовлек в коммерческий оборот", - отмечается в документе.
Красногорский суд Московской области обратил в доход государства 89 объектов недвижимости и другое имущество, принадлежащее Чернову, стоимостью более 7 миллиардов рублей. С иском в суд обратилась Генпрокуратура, указавшая, что в 1994-2019 году, когда Чернов возглавлял Краснодарский краевой суд, он не соблюдал предусмотренные антикоррупционным законодательством запреты. Истец указывает, что Чернов "использовал свой иммунитет и судейскую неприкосновенность", занимаясь коммерческой деятельностью, и "привлек родственников и доверенных лиц", чтобы завуалировать участие в ней. Заработанные незаконным предпринимательством деньги он "использовал для приобретения высоколиквидных объектов недвижимого имущества, которые вовлек в коммерческий оборот".
Статуя Фемиды - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Суд в Москве конфисковал активы экс-совладельца "Суммы" Магомедова
Вчера, 16:45
 
МошенничествоРОССИЯБанки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала