https://1prime.ru/20250927/sudya--862872070.html

На Кубани экс-судья Чернов участвовал в захвате сельхозпредприятия

На Кубани экс-судья Чернов участвовал в захвате сельхозпредприятия - 27.09.2025, ПРАЙМ

На Кубани экс-судья Чернов участвовал в захвате сельхозпредприятия

Бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов использовал подчиненные ему суды для захвата сельхозпредприятия, сказано в судебных... | 27.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-27T09:37+0300

2025-09-27T09:37+0300

2025-09-27T09:37+0300

мошенничество

россия

банки

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/62/841456267_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_608785478b90174b855b6b2403c7f0da.jpg

МОСКВА, 27 сен – ПРАЙМ. Бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов использовал подчиненные ему суды для захвата сельхозпредприятия, сказано в судебных материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости. "В 2007 году Чернов участвовал в захвате сельскохозяйственного производственного кооператива "Дмитриевский" с использованием судебных механизмов. По его указанию определением Кавказского районного суда удовлетворено заявленное по надуманным основаниям ходатайство о применении обеспечительных мер в виде наложения ареста на имущество", - сказано в документе. Там отмечается, что, занимая руководящий пост в судебной власти региона, он обеспечил капитализацию активов кооператива путем пополнения земельного фонда за счет государственных земель, а также воспрепятствовал выделу участков собственникам долей, для чего использовал Кавказский районный суд, который находился в его ведомственном, процессуальном и административном подчинении. Как отмечается в материалах дела, он получил почти миллиард рублей дивидендов от кооператива. В мае 2024 года 100% долей в его уставном капитале были проданы за 3,1 миллиарда рублей. "Непосредственное участие Чернова в деятельности названного предприятия позволило существенно нарастить его имущественные активы, а также защищать от проверок контрольно-надзорных органов. Денежные средства, полученные от незаконного предпринимательства он впоследствии использовал для приобретения высоколиквидных объектов недвижимого имущества, которые вовлек в коммерческий оборот", - отмечается в документе. Красногорский суд Московской области обратил в доход государства 89 объектов недвижимости и другое имущество, принадлежащее Чернову, стоимостью более 7 миллиардов рублей. С иском в суд обратилась Генпрокуратура, указавшая, что в 1994-2019 году, когда Чернов возглавлял Краснодарский краевой суд, он не соблюдал предусмотренные антикоррупционным законодательством запреты. Истец указывает, что Чернов "использовал свой иммунитет и судейскую неприкосновенность", занимаясь коммерческой деятельностью, и "привлек родственников и доверенных лиц", чтобы завуалировать участие в ней. Заработанные незаконным предпринимательством деньги он "использовал для приобретения высоколиквидных объектов недвижимого имущества, которые вовлек в коммерческий оборот".

https://1prime.ru/20250926/sud--862839223.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, банки