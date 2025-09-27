https://1prime.ru/20250927/tramp--862888021.html

Трамп поручил Пентагону обеспечить защиту Портленда от "Антифа"

2025-09-27T17:45+0300

ВАШИНГТОН, 27 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что поручил главе Пентагона Питу Хегсету предоставить войска для защиты "опуcтошенного войной" американского города Портленд и объектов миграционной полиции ICE от движения "Антифа", которое он ранее признал террористическим. "Я поручаю военному министру Питу Хегсету предоставить все необходимые войска для защиты опустошенного войной Портленда и всех наших осаждаемых объектов ICE от атак "Антифа" и других внутренних террористов. Я также разрешаю использовать полную силу, если это необходимо", - написал он в соцсети Truth Social. Ранее Трамп подписал указ о признании движения "Антифа" террористической организацией. Считается, что в Портленде проживает большое количество сторонников "Антифа", представителей левых и ультралевых взглядов. Движения "Антифа" как юридической структуры не существует. Под ним понимают сторонников анархистских взглядов. Директор ФБР Кэш Патель ранее говорил о расследованиях антитеррористической направленности против "нигилистов".

