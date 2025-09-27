Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп поручил Пентагону обеспечить защиту Портленда от "Антифа" - 27.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250927/tramp--862888021.html
Трамп поручил Пентагону обеспечить защиту Портленда от "Антифа"
Трамп поручил Пентагону обеспечить защиту Портленда от "Антифа" - 27.09.2025, ПРАЙМ
Трамп поручил Пентагону обеспечить защиту Портленда от "Антифа"
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что поручил главе Пентагона Питу Хегсету предоставить войска для защиты "опуcтошенного войной" американского... | 27.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-27T17:45+0300
2025-09-27T17:45+0300
политика
сша
дональд трамп
пит хегсет
ice
https://cdnn.1prime.ru/img/83025/10/830251047_0:45:2947:1703_1920x0_80_0_0_9d0b7bc177141b98158eb70a82b74684.jpg
ВАШИНГТОН, 27 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что поручил главе Пентагона Питу Хегсету предоставить войска для защиты "опуcтошенного войной" американского города Портленд и объектов миграционной полиции ICE от движения "Антифа", которое он ранее признал террористическим. "Я поручаю военному министру Питу Хегсету предоставить все необходимые войска для защиты опустошенного войной Портленда и всех наших осаждаемых объектов ICE от атак "Антифа" и других внутренних террористов. Я также разрешаю использовать полную силу, если это необходимо", - написал он в соцсети Truth Social. Ранее Трамп подписал указ о признании движения "Антифа" террористической организацией. Считается, что в Портленде проживает большое количество сторонников "Антифа", представителей левых и ультралевых взглядов. Движения "Антифа" как юридической структуры не существует. Под ним понимают сторонников анархистских взглядов. Директор ФБР Кэш Патель ранее говорил о расследованиях антитеррористической направленности против "нигилистов".
https://1prime.ru/20250927/smi-862875341.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83025/10/830251047_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_5bd2809f2c563644a44cfca470877fd0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, дональд трамп, пит хегсет, ice
Политика, США, Дональд Трамп, Пит Хегсет, ICE
17:45 27.09.2025
 
Трамп поручил Пентагону обеспечить защиту Портленда от "Антифа"

Трамп поручил Пентагону предоставить войска для защиты Портленда от «Антифа»

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 27 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что поручил главе Пентагона Питу Хегсету предоставить войска для защиты "опуcтошенного войной" американского города Портленд и объектов миграционной полиции ICE от движения "Антифа", которое он ранее признал террористическим.
"Я поручаю военному министру Питу Хегсету предоставить все необходимые войска для защиты опустошенного войной Портленда и всех наших осаждаемых объектов ICE от атак "Антифа" и других внутренних террористов. Я также разрешаю использовать полную силу, если это необходимо", - написал он в соцсети Truth Social.
Ранее Трамп подписал указ о признании движения "Антифа" террористической организацией. Считается, что в Портленде проживает большое количество сторонников "Антифа", представителей левых и ультралевых взглядов.
Движения "Антифа" как юридической структуры не существует. Под ним понимают сторонников анархистских взглядов. Директор ФБР Кэш Патель ранее говорил о расследованиях антитеррористической направленности против "нигилистов".
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2025
СМИ раскрыли, что могло повлиять на позицию Трампа по Украине
11:28
 
ПолитикаСШАДональд ТрампПит ХегсетICE
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала