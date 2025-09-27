https://1prime.ru/20250927/tsydenov-862886872.html

Глава Бурятии рассказал, когда разрешат промышленный вылов омуля на Байкале

УЛАН-УДЭ, 27 сен - ПРАЙМ. Глава Бурятии Алексей Цыденов в интервью РИА Новости предположил, что, судя по темпам роста популяции омуля на Байкале, его промышленный вылов можно будет разрешить в отдельных зонах через два года. "Я думаю, что года через два уже в отдельных зонах промышленный вылов можно будет восстанавливать по тем темпам, которые сегодня есть... Ждем решения (федерального агентства по рыболовству) Росрыболовства, когда будет точечное восстановление промышленного вылова, но в каких-то зонах конкретно: не в целом по Байкалу, а в отдельных зонах", - сказал агентству Цыденов. По данным главы региона, популяция омуля на Байкале успешно восстанавливается. "Если брать северный Байкал, то 20 лет он не подходил к городу Северобайкальск, а сейчас его с берега ловят", - отметил Цыденов. Несмотря на возможное частичное разрешение, по словам главы Бурятии, до уровня полномасштабного промышленного вылова рост популяции пока не дошел. Запрет на промышленный вылов омуля на Байкале начал действовать с октября 2017 года. Федеральное агентство по рыболовству планировало снять его в этом году, однако ограничение продлили до 2030 года, при этом жителям прибрежных к озеру территорий разрешается любительский вылов омуля. Рыбачить можно с 5 до 22 часов на определенных участках, и дозволяется вылавливать не более пяти килограммов на человека в сутки.

