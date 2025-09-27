https://1prime.ru/20250927/tula-862871213.html
В Туле возбудили дело против кассира, подозреваемой в мошенничестве
В Туле возбудили дело против кассира, подозреваемой в мошенничестве
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Против кассира, подозреваемой в мошенничестве при продаже билетов на концерт "Руки Вверх!" в Туле, возбуждено уголовное дело, получены 22 заявления граждан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В пятницу Волк сообщила, что кассира организации, занимающейся реализацией билетов на концерты в Туле, задержали по подозрению в мошенничестве. Она не внесла на счет организаторов концерта деньги за официально проданные билеты, а также продала другую часть билетов без внесения их в базу. В результате десятки фанатов не смогли попасть на выступление. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пострадавшие в беседе с РИА Новости рассказали, что билеты покупали у женщины, которая оставила свой номер телефона на стенде киоска. За день до концерта им сказали, что билетов не будет, но можно вернуть деньги, однако этого сделать не удалось. "Следователями отдела полиции "Советский" УМВД России по городу Туле по 22 заявлениям граждан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации", - написала Волк в Telegram-канале. Мероприятия по установлению всех эпизодов противоправной деятельности фигурантки продолжаются.
тула
В Туле возбудили дело против кассира, подозреваемой в мошенничестве
