Заседание межправкомиссии России и Туркмении пройдет в октябре - 27.09.2025
Заседание межправкомиссии России и Туркмении пройдет в октябре
Заседание межправкомиссии РФ и Туркмении по экономическому сотрудничеству пройдет в Ашхабаде в середине октября, сообщил посол России в Туркмении Иван Волынкин. | 27.09.2025, ПРАЙМ
АШХАБАД, 27 сен – ПРАЙМ. Заседание межправкомиссии РФ и Туркмении по экономическому сотрудничеству пройдет в Ашхабаде в середине октября, сообщил посол России в Туркмении Иван Волынкин. "С учетом интенсивности двусторонних связей сегодня особенно важно сохранять и поддерживать достигнутую позитивную динамику. Этому будет способствовать и запланированное к проведению в Ашхабаде в середине октября этого года очередное заседание российско-туркменской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству", – написал Волынкин в поздравлении по случаю Дня независимости Туркмении, текст которого опубликовала пресс-служба посольства. Волынкин подчеркнул, что в текущем году наблюдается активный делегационный обмен между странами, достигнуто взаимопонимание по широчайшему кругу вопросов, что свидетельствует об общих подходах Москвы и Ашхабада по ключевым пунктам международной повестки дня. "Наши страны ежегодно чествуют подвиг советского народа, внесшего решающий вклад в разгром фашизма. В юбилейную 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне мы с полной ответственностью заявляем, что именно наши предки спасли этот мир от скатывания в бездну зла и насилия", – заявил он. Дипломат также отметил, что Россия была одной из первых стран, признавших независимость Туркмении, и последовательно поддерживает ее нейтральный статус на площадке ООН. Волынкин пожелал президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову, председателю Халк Маслахаты (Народного Совета) Гурбангулы Бердымухамедову и всему братскому туркменскому народу счастья, здоровья, успехов и благополучия. День независимости в Туркмении отмечают 27 сентября.
09:17 27.09.2025
 
Ашхабад – столица Туркменистана
АШХАБАД, 27 сен – ПРАЙМ. Заседание межправкомиссии РФ и Туркмении по экономическому сотрудничеству пройдет в Ашхабаде в середине октября, сообщил посол России в Туркмении Иван Волынкин.
"С учетом интенсивности двусторонних связей сегодня особенно важно сохранять и поддерживать достигнутую позитивную динамику. Этому будет способствовать и запланированное к проведению в Ашхабаде в середине октября этого года очередное заседание российско-туркменской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству", – написал Волынкин в поздравлении по случаю Дня независимости Туркмении, текст которого опубликовала пресс-служба посольства.
Волынкин подчеркнул, что в текущем году наблюдается активный делегационный обмен между странами, достигнуто взаимопонимание по широчайшему кругу вопросов, что свидетельствует об общих подходах Москвы и Ашхабада по ключевым пунктам международной повестки дня.
"Наши страны ежегодно чествуют подвиг советского народа, внесшего решающий вклад в разгром фашизма. В юбилейную 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне мы с полной ответственностью заявляем, что именно наши предки спасли этот мир от скатывания в бездну зла и насилия", – заявил он.
Дипломат также отметил, что Россия была одной из первых стран, признавших независимость Туркмении, и последовательно поддерживает ее нейтральный статус на площадке ООН.
Волынкин пожелал президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову, председателю Халк Маслахаты (Народного Совета) Гурбангулы Бердымухамедову и всему братскому туркменскому народу счастья, здоровья, успехов и благополучия.
День независимости в Туркмении отмечают 27 сентября.
