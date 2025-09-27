Туроператоры предлагают ввести новые правила для туристов на море
Pegas Touristik: в Турции участились случаи ДТП с туристами на море
Страны мира. Турция. Архивное фото
СТАМБУЛ, 27 сен – ПРАЙМ. Инциденты с туристами на море участились в этом году в Турции, туроператоры предложили минтуризма и МВД страны разработать новые правила, регулирующие морской трафик, сообщил РИА Новости координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар.
Российская туристка погибла в четверг в результате наезда катера в море у турецкого Кемера, капитан катера задержан, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье. Во вторник автобус с туристами, направлявшимися из аэропорта в гостиницы, столкнулся с маршруткой в турецкой Аланье на трассе D400, пострадали 15 человек, в том числе россияне. Семеро россиян остаются в больницах после ДТП, двое из них в реанимации, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ.
"К сожалению, в курортных регионах большинство аварий происходит по вине неопытных водителей. Есть и те, в которых участвуют профессиональные водители, но уже из-за их невнимательности. Правила, безусловно, существуют, но их не соблюдают. К примеру, водители автобусов бывают усталыми из-за того, что их заставляют работать больше восьми часов, отсутствует необходимая проверка технического состояния автобусов", - сказал Санджар, комментируя инциденты с туристами.
"Что касается моря, то особого контроля там нет. В этом году в Турции произошло уже три-четыре крупных аварии на море, поэтому необходимо внедрить регулирование, касающееся частных судов. Сейчас оно отсутствует, поэтому число ЧП начало расти. Я уже направил в министерство культуры и туризма и в МВД соответствующий документ касательно необходимости внедрить контроль за морским трафиком. Вероятнее всего в ближайшие несколько месяцев я получу ответ от министерства, будут внедрены новые правила, целью которых будет контроль за происходящим в море", - сообщил он на полях Стамбульской туристической выставки (ITF).