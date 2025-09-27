Чернышенко рассказал о росте турпоездок по России
Число турпоездок по России за 8 месяцев выросло на 5%
© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Число турпоездок по России за 8 месяцев 2025 года выросло на 5% в годовом выражении и превысило 61 миллион, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко во Всемирный день туризма.
"По данным Росстата, за 8 месяцев число турпоездок по России выросло на 5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и превысило 61 миллион. В нашей стране развивать внутренний туризм помогают меры национального проекта "Туризм и гостеприимство", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его аппарат.
В сообщении указано, что за январь-август наибольшее количество туристических поездок приняли Москва (8,2 миллиона), Краснодарский край (6,5 миллиона) и Санкт-Петербург (4,8 миллиона).
"В первую шестерку лидеров также вошли Московская область (3,8 миллиона), Республика Татарстан (2 миллиона) и Республика Крым (1,8 миллиона). Особенно впечатляющие темпы роста показали регионы, активно развивающие туристическую инфраструктуру: Карачаево-Черкесская Республика, Республики Адыгея и Калмыкия, Тверская область и Еврейская автономная область", - добавили в аппарате Чернышенко.
Вице-премьер поздравил всех работников отрасли и путешественников.
"Поздравляю всех представителей отрасли с праздником! Желаю творческого и профессионального роста, новых идей, здоровья и вдохновения. Уверен, что совместными усилиями мы сделаем наши регионы еще более привлекательными для путешествий", – заявил вице-премьер.