27.09.2025
В Турции задержали одиннадцать человек по сделкам на Стамбульской бирже
В Турции задержали одиннадцать человек по сделкам на Стамбульской бирже
2025-09-27T12:09+0300
2025-09-27T12:09+0300
АНКАРА, 27 сен – ПРАЙМ. Турецкие правоохранители проводят вторую фазу операции по подозрительным сделкам с акциями на Стамбульской фондовой бирже, 11 человек взяты под стражу, сообщает газета Türkiye. "Прокуратура Стамбула расширила расследование в отношении должностных лиц Investco Holding, ранее подозреваемых в нарушении закона о рынке капитала. В связи с этим началась вторая фаза операции, на данный момент 11 человек задержаны", – говорится в сообщении. Отмечается, что операция продолжается.
12:09 27.09.2025
 
В Турции задержали одиннадцать человек по сделкам на Стамбульской бирже

АНКАРА, 27 сен – ПРАЙМ. Турецкие правоохранители проводят вторую фазу операции по подозрительным сделкам с акциями на Стамбульской фондовой бирже, 11 человек взяты под стражу, сообщает газета Türkiye.
"Прокуратура Стамбула расширила расследование в отношении должностных лиц Investco Holding, ранее подозреваемых в нарушении закона о рынке капитала. В связи с этим началась вторая фаза операции, на данный момент 11 человек задержаны", – говорится в сообщении.
Отмечается, что операция продолжается.
В Турции отреагировали на призыв Трампа отказаться от российской нефти
Вчера, 10:54
 
Чаты
Заголовок открываемого материала