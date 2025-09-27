https://1prime.ru/20250927/turtsiya-862876935.html
В Турции задержали одиннадцать человек по сделкам на Стамбульской бирже
2025-09-27T12:09+0300
мировая экономика
стамбул
стамбульская фондовая биржа
АНКАРА, 27 сен – ПРАЙМ. Турецкие правоохранители проводят вторую фазу операции по подозрительным сделкам с акциями на Стамбульской фондовой бирже, 11 человек взяты под стражу, сообщает газета Türkiye. "Прокуратура Стамбула расширила расследование в отношении должностных лиц Investco Holding, ранее подозреваемых в нарушении закона о рынке капитала. В связи с этим началась вторая фаза операции, на данный момент 11 человек задержаны", – говорится в сообщении. Отмечается, что операция продолжается.
