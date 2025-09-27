https://1prime.ru/20250927/ukraina-862862641.html

Запад продолжает вести прокси-войну против России, используя Украину в качестве инструмента, как отметил в социальной сети X журналист Томас Фази. | 27.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-27T01:02+0300

2025-09-27T01:02+0300

2025-09-27T01:11+0300

МОСКВА, 27 сентября — ПРАЙМ. Запад продолжает вести прокси-войну против России, используя Украину в качестве инструмента, как отметил в социальной сети X журналист Томас Фази.“США начали эту войну в 2014 году. Сотни тысяч украинцев погибли, чтобы удовлетворить извращенную империалистическую цель Вашингтона — “обескровить” и ослабить Россию. Тем не менее, упырям все мало. До последнего украинца”, — сказал он. Таким образом журналист прокомментировал сообщение американского сенатора Марка Келли, в котором тот высказал мнение, что Украина якобы способна одержать победу в конфликте с Россией.Во вторник президент США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским выразил уверенность, что Украина с поддержкой ЕС и финансовой помощью НАТО может вернуть все потерянные территории.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что пока не было прямых заявлений хозяина Белого дома об отказе от курса на конструктивное урегулирование украинского кризиса.

2025

