"Упырям все мало": журналист рассказал, что ждет оставшихся украинцев - 27.09.2025
“Упырям все мало”: журналист рассказал, что ждет оставшихся украинцев
“Упырям все мало”: журналист рассказал, что ждет оставшихся украинцев
Запад продолжает вести прокси-войну против России, используя Украину в качестве инструмента, как отметил в социальной сети X журналист Томас Фази. | 27.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-27T01:02+0300
2025-09-27T01:11+0300
МОСКВА, 27 сентября — ПРАЙМ. Запад продолжает вести прокси-войну против России, используя Украину в качестве инструмента, как отметил в социальной сети X журналист Томас Фази.“США начали эту войну в 2014 году. Сотни тысяч украинцев погибли, чтобы удовлетворить извращенную империалистическую цель Вашингтона — “обескровить” и ослабить Россию. Тем не менее, упырям все мало. До последнего украинца”, — сказал он. Таким образом журналист прокомментировал сообщение американского сенатора Марка Келли, в котором тот высказал мнение, что Украина якобы способна одержать победу в конфликте с Россией.Во вторник президент США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским выразил уверенность, что Украина с поддержкой ЕС и финансовой помощью НАТО может вернуть все потерянные территории.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что пока не было прямых заявлений хозяина Белого дома об отказе от курса на конструктивное урегулирование украинского кризиса.
01:02 27.09.2025 (обновлено: 01:11 27.09.2025)
 
“Упырям все мало”: журналист рассказал, что ждет оставшихся украинцев

Журналист Томас Фаз заявил, что Запад продолжит отправлять украинцев на убой

МОСКВА, 27 сентября — ПРАЙМ. Запад продолжает вести прокси-войну против России, используя Украину в качестве инструмента, как отметил в социальной сети X журналист Томас Фази.
“США начали эту войну в 2014 году. Сотни тысяч украинцев погибли, чтобы удовлетворить извращенную империалистическую цель Вашингтона — “обескровить” и ослабить Россию. Тем не менее, упырям все мало. До последнего украинца”, — сказал он.
Таким образом журналист прокомментировал сообщение американского сенатора Марка Келли, в котором тот высказал мнение, что Украина якобы способна одержать победу в конфликте с Россией.

Согласно данным Министерства обороны, на прошлой неделе украинская армия потеряла до 10 585 человек.

Во вторник президент США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским выразил уверенность, что Украина с поддержкой ЕС и финансовой помощью НАТО может вернуть все потерянные территории.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что пока не было прямых заявлений хозяина Белого дома об отказе от курса на конструктивное урегулирование украинского кризиса.
УКРАИНА ЗАПАД ВАШИНГТОН Дональд Трамп Владимир Зеленский Дмитрий Песков ЕС НАТО
 
 
