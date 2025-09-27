“Упырям все мало”: журналист рассказал, что ждет оставшихся украинцев
Журналист Томас Фаз заявил, что Запад продолжит отправлять украинцев на убой
© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкУкраинские военнослужащие во время боевых учений на Яворовском полигоне в Львовской области
Украинские военнослужащие во время боевых учений на Яворовском полигоне в Львовской области. Архивное фото
МОСКВА, 27 сентября — ПРАЙМ. Запад продолжает вести прокси-войну против России, используя Украину в качестве инструмента, как отметил в социальной сети X журналист Томас Фази.
“США начали эту войну в 2014 году. Сотни тысяч украинцев погибли, чтобы удовлетворить извращенную империалистическую цель Вашингтона — “обескровить” и ослабить Россию. Тем не менее, упырям все мало. До последнего украинца”, — сказал он.
Таким образом журналист прокомментировал сообщение американского сенатора Марка Келли, в котором тот высказал мнение, что Украина якобы способна одержать победу в конфликте с Россией.
Согласно данным Министерства обороны, на прошлой неделе украинская армия потеряла до 10 585 человек.
Во вторник президент США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским выразил уверенность, что Украина с поддержкой ЕС и финансовой помощью НАТО может вернуть все потерянные территории.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что пока не было прямых заявлений хозяина Белого дома об отказе от курса на конструктивное урегулирование украинского кризиса.