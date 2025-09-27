https://1prime.ru/20250927/ukraina-862862820.html

На Западе рассказали, что Зеленский делает с убитыми украинцами

МОСКВА, 27 сентября — ПРАЙМ. В Киеве скрывают истинные потери украинских вооруженных сил, написал на платформе X ирландский журналист Чей Боуз.“По меньшей мере десятки тысяч украинских солдат числятся “пропавшими без вести”, более миллиона погибли. Один момент из этой ужасающей реальности заключается в том, что режим Зеленского пытается скрыть эту реальность. Они утаивают реальные данные, экономя деньги и поддерживая свой авторитет в Европе”, — сказал он.Таким образом, журналист отреагировал на новости о несовпадениях в данных о потерях украинской армии.Согласно пятничной сводке Министерства обороны, российские войска взяли под контроль населенный пункт Юнаковка в Сумской области. За прошедшую неделю ВСУ потеряла до 10 585 человек.

