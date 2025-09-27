Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе рассказали, что Зеленский делает с убитыми украинцами
На Западе рассказали, что Зеленский делает с убитыми украинцами
На Западе рассказали, что Зеленский делает с убитыми украинцами
На Западе рассказали, что Зеленский делает с убитыми украинцами
В Киеве скрывают истинные потери украинских вооруженных сил, написал на платформе X ирландский журналист Чей Боуз.
2025-09-27T03:57+0300
2025-09-27T04:10+0300
запад
киев
МОСКВА, 27 сентября — ПРАЙМ. В Киеве скрывают истинные потери украинских вооруженных сил, написал на платформе X ирландский журналист Чей Боуз.“По меньшей мере десятки тысяч украинских солдат числятся “пропавшими без вести”, более миллиона погибли. Один момент из этой ужасающей реальности заключается в том, что режим Зеленского пытается скрыть эту реальность. Они утаивают реальные данные, экономя деньги и поддерживая свой авторитет в Европе”, — сказал он.Таким образом, журналист отреагировал на новости о несовпадениях в данных о потерях украинской армии.Согласно пятничной сводке Министерства обороны, российские войска взяли под контроль населенный пункт Юнаковка в Сумской области. За прошедшую неделю ВСУ потеряла до 10 585 человек.
запад
киев
запад, киев
ЗАПАД, Киев
03:57 27.09.2025 (обновлено: 04:10 27.09.2025)
 
На Западе рассказали, что Зеленский делает с убитыми украинцами

Журналист Чей Боуз раскрыл, что Киев скрывает реальные потери ВСУ

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 27 сентября — ПРАЙМ. В Киеве скрывают истинные потери украинских вооруженных сил, написал на платформе X ирландский журналист Чей Боуз.
“По меньшей мере десятки тысяч украинских солдат числятся “пропавшими без вести”, более миллиона погибли. Один момент из этой ужасающей реальности заключается в том, что режим Зеленского пытается скрыть эту реальность. Они утаивают реальные данные, экономя деньги и поддерживая свой авторитет в Европе”, — сказал он.
Таким образом, журналист отреагировал на новости о несовпадениях в данных о потерях украинской армии.
Согласно пятничной сводке Министерства обороны, российские войска взяли под контроль населенный пункт Юнаковка в Сумской области. За прошедшую неделю ВСУ потеряла до 10 585 человек.
ЗАПАДКиев
 
 
Заголовок открываемого материала