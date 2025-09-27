https://1prime.ru/20250927/ukraina-862884903.html

На Западе рассказали, как использовали Украину против России

На Западе рассказали, как использовали Украину против России - 27.09.2025, ПРАЙМ

На Западе рассказали, как использовали Украину против России

НАТО использовали Украину как инструмент, чтобы ослабить Россию, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, свое мнение он опубликовал в | 27.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-27T16:14+0300

2025-09-27T16:14+0300

2025-09-27T16:14+0300

украина

запад

нато

москва

сергей лавров

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/19/858881890_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5b3777cff203ecc9ee502b5f2b809a53.jpg

МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Государства-члены НАТО использовали Украину как инструмент, чтобы ослабить Россию, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, свое мнение он опубликовал в соцсети X."Прокси-война началась в 2014 году: под видом сочувствия и поддержки, страны НАТО подстрекали к конфликту и блокировали все пути к мирному разрешению. Большинство украинцев не желали, чтобы их страна становилась инструментом для ослабления России", — отметил Дизен.По словам профессора, на это имеются неоспоримые доказательства, хотя они и уступают по влиянию военной пропаганде. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки оружия Украине затрудняют разрешение конфликта, вовлекая в него страны НАТО. Официальные лица заявляли, что альянс таким образом "играет с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с оружием для Украины станут законной мишенью для России. В Кремле отмечали, что насыщение Украины западным вооружением не способствует переговорам и приведет к негативным последствиям.

https://1prime.ru/20250927/es-862884590.html

https://1prime.ru/20250927/plan-862871915.html

украина

запад

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, запад, нато, москва, сергей лавров