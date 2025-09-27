Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе рассказали, как использовали Украину против России - 27.09.2025
На Западе рассказали, как использовали Украину против России
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Государства-члены НАТО использовали Украину как инструмент, чтобы ослабить Россию, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, свое мнение он опубликовал в соцсети X."Прокси-война началась в 2014 году: под видом сочувствия и поддержки, страны НАТО подстрекали к конфликту и блокировали все пути к мирному разрешению. Большинство украинцев не желали, чтобы их страна становилась инструментом для ослабления России", — отметил Дизен.По словам профессора, на это имеются неоспоримые доказательства, хотя они и уступают по влиянию военной пропаганде. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки оружия Украине затрудняют разрешение конфликта, вовлекая в него страны НАТО. Официальные лица заявляли, что альянс таким образом "играет с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с оружием для Украины станут законной мишенью для России. В Кремле отмечали, что насыщение Украины западным вооружением не способствует переговорам и приведет к негативным последствиям.
16:14 27.09.2025
 
На Западе рассказали, как использовали Украину против России

МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Государства-члены НАТО использовали Украину как инструмент, чтобы ослабить Россию, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, свое мнение он опубликовал в соцсети X.
"Прокси-война началась в 2014 году: под видом сочувствия и поддержки, страны НАТО подстрекали к конфликту и блокировали все пути к мирному разрешению. Большинство украинцев не желали, чтобы их страна становилась инструментом для ослабления России", — отметил Дизен.
По словам профессора, на это имеются неоспоримые доказательства, хотя они и уступают по влиянию военной пропаганде.
Москва неоднократно подчеркивала, что поставки оружия Украине затрудняют разрешение конфликта, вовлекая в него страны НАТО. Официальные лица заявляли, что альянс таким образом "играет с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с оружием для Украины станут законной мишенью для России. В Кремле отмечали, что насыщение Украины западным вооружением не способствует переговорам и приведет к негативным последствиям.
