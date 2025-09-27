Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Уроженец Бурятии, водрузивший флаг над Суджей, удостоен звезды Героя России - 27.09.2025
Уроженец Бурятии, водрузивший флаг над Суджей, удостоен звезды Героя России
Уроженец Бурятии, водрузивший флаг над Суджей, удостоен звезды Героя России - 27.09.2025, ПРАЙМ
Уроженец Бурятии, водрузивший флаг над Суджей, удостоен звезды Героя России
Уроженец Бурятии, младший лейтенант Тимур Соктоев, водрузивший флаг над освобожденной Суджей, удостоен звезды Героя России, сообщил глава республики Алексей... | 27.09.2025, ПРАЙМ
УЛАН-УДЭ, 27 сен - ПРАЙМ. Уроженец Бурятии, младший лейтенант Тимур Соктоев, водрузивший флаг над освобожденной Суджей, удостоен звезды Героя России, сообщил глава республики Алексей Цыденов. "Рады за нашего земляка! Соктоев Тимур Алдарович удостоен высшей награды - звезды Героя России! Замкомандира 1-й штурмовой роты, младший лейтенант Тимур исполняет воинский долг с первых дней спецоперации", - написал Цыденов в своем Telegram-канале. По его словам, именно он вместе с Рустамом Мусаяковым 11 марта водрузил российский флаг и флаг ВДВ над Суджей, легендарная операция по освобождению которой вписана в мировую военную летопись. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
Общество , РОССИЯ, РФ, Бурятия, Алексей Цыденов, Владимир Путин, ВСУ, ВС РФ, Минобороны РФ
Уроженец Бурятии, водрузивший флаг над Суджей, удостоен звезды Героя России

Заголовок открываемого материала