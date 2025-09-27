https://1prime.ru/20250927/urozhenets-862865262.html

Уроженец Бурятии, водрузивший флаг над Суджей, удостоен звезды Героя России

Уроженец Бурятии, водрузивший флаг над Суджей, удостоен звезды Героя России - 27.09.2025, ПРАЙМ

Уроженец Бурятии, водрузивший флаг над Суджей, удостоен звезды Героя России

Уроженец Бурятии, младший лейтенант Тимур Соктоев, водрузивший флаг над освобожденной Суджей, удостоен звезды Героя России, сообщил глава республики Алексей... | 27.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-27T05:04+0300

2025-09-27T05:04+0300

2025-09-27T05:04+0300

общество

россия

рф

бурятия

алексей цыденов

владимир путин

всу

вс рф

минобороны рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862865262.jpg?1758938653

УЛАН-УДЭ, 27 сен - ПРАЙМ. Уроженец Бурятии, младший лейтенант Тимур Соктоев, водрузивший флаг над освобожденной Суджей, удостоен звезды Героя России, сообщил глава республики Алексей Цыденов. "Рады за нашего земляка! Соктоев Тимур Алдарович удостоен высшей награды - звезды Героя России! Замкомандира 1-й штурмовой роты, младший лейтенант Тимур исполняет воинский долг с первых дней спецоперации", - написал Цыденов в своем Telegram-канале. По его словам, именно он вместе с Рустамом Мусаяковым 11 марта водрузил российский флаг и флаг ВДВ над Суджей, легендарная операция по освобождению которой вписана в мировую военную летопись. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.

рф

бурятия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, бурятия, алексей цыденов, владимир путин, всу, вс рф, минобороны рф