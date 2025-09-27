https://1prime.ru/20250927/urozhenets-862865262.html
Уроженец Бурятии, водрузивший флаг над Суджей, удостоен звезды Героя России
2025-09-27T05:04+0300
общество
россия
рф
бурятия
алексей цыденов
владимир путин
всу
вс рф
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862865262.jpg?1758938653
УЛАН-УДЭ, 27 сен - ПРАЙМ. Уроженец Бурятии, младший лейтенант Тимур Соктоев, водрузивший флаг над освобожденной Суджей, удостоен звезды Героя России, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
"Рады за нашего земляка! Соктоев Тимур Алдарович удостоен высшей награды - звезды Героя России! Замкомандира 1-й штурмовой роты, младший лейтенант Тимур исполняет воинский долг с первых дней спецоперации", - написал Цыденов в своем Telegram-канале.
По его словам, именно он вместе с Рустамом Мусаяковым 11 марта водрузил российский флаг и флаг ВДВ над Суджей, легендарная операция по освобождению которой вписана в мировую военную летопись.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых Гуево и Олешня.
Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
