https://1prime.ru/20250927/velofestival-862862202.html

Первый детский велофестиваль пройдет на Цветном бульваре в Москве

Первый детский велофестиваль пройдет на Цветном бульваре в Москве - 27.09.2025, ПРАЙМ

Первый детский велофестиваль пройдет на Цветном бульваре в Москве

Первый детский велофестиваль пройдет на Цветном бульваре в Москве в субботу и воскресенье. | 27.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-27T00:36+0300

2025-09-27T00:36+0300

2025-09-27T00:36+0300

бизнес

россия

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862862202.jpg?1758922581

МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Первый детский велофестиваль пройдет на Цветном бульваре в Москве в субботу и воскресенье. Как сообщалось на сайте мэра и правительства, детей от четырех до шести лет ждет дистанция 700 метров, от семи до девяти лет - 1,4 километра, от 10 до 13 лет - 2,8 километра и от 14 до 16 лет - 5,6 километра. Праздник сможет посетить вся семья, даже если ребенок не будет принимать участие в заездах. Пространство поделят на шесть тематических зон, которые будут работать с 11.00 до 18.00. Сердце фестиваля - главная сцена, украшенная элементами в виде дорожных знаков. Для гостей подготовили развлекательную программу. Они увидят шоу велотрюков, цирковые номера на велосипедах, подготовленные артистами Московского цирка Никулина, и многое другое. В связи с проведением велофестиваля в районе Цветного бульвара введут временные ограничения движения. В субботу до 20.00 и в воскресенье с 08.00 до 22.00 движение транспорта будет полностью прекращено в обоих направлениях на участке Цветного бульвара от Садового кольца до Петровского бульвара. Кроме того, до окончания фестиваля на всех участках перекрытий запретят парковку.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва