https://1prime.ru/20250927/velofestival-862862202.html
Первый детский велофестиваль пройдет на Цветном бульваре в Москве
Первый детский велофестиваль пройдет на Цветном бульваре в Москве - 27.09.2025, ПРАЙМ
Первый детский велофестиваль пройдет на Цветном бульваре в Москве
Первый детский велофестиваль пройдет на Цветном бульваре в Москве в субботу и воскресенье. | 27.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-27T00:36+0300
2025-09-27T00:36+0300
2025-09-27T00:36+0300
бизнес
россия
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862862202.jpg?1758922581
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Первый детский велофестиваль пройдет на Цветном бульваре в Москве в субботу и воскресенье.
Как сообщалось на сайте мэра и правительства, детей от четырех до шести лет ждет дистанция 700 метров, от семи до девяти лет - 1,4 километра, от 10 до 13 лет - 2,8 километра и от 14 до 16 лет - 5,6 километра. Праздник сможет посетить вся семья, даже если ребенок не будет принимать участие в заездах.
Пространство поделят на шесть тематических зон, которые будут работать с 11.00 до 18.00. Сердце фестиваля - главная сцена, украшенная элементами в виде дорожных знаков. Для гостей подготовили развлекательную программу. Они увидят шоу велотрюков, цирковые номера на велосипедах, подготовленные артистами Московского цирка Никулина, и многое другое.
В связи с проведением велофестиваля в районе Цветного бульвара введут временные ограничения движения. В субботу до 20.00 и в воскресенье с 08.00 до 22.00 движение транспорта будет полностью прекращено в обоих направлениях на участке Цветного бульвара от Садового кольца до Петровского бульвара. Кроме того, до окончания фестиваля на всех участках перекрытий запретят парковку.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва
Первый детский велофестиваль пройдет на Цветном бульваре в Москве
Первый детский велофестиваль пройдет на Цветном бульваре в Москве
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Первый детский велофестиваль пройдет на Цветном бульваре в Москве в субботу и воскресенье.
Как сообщалось на сайте мэра и правительства, детей от четырех до шести лет ждет дистанция 700 метров, от семи до девяти лет - 1,4 километра, от 10 до 13 лет - 2,8 километра и от 14 до 16 лет - 5,6 километра. Праздник сможет посетить вся семья, даже если ребенок не будет принимать участие в заездах.
Пространство поделят на шесть тематических зон, которые будут работать с 11.00 до 18.00. Сердце фестиваля - главная сцена, украшенная элементами в виде дорожных знаков. Для гостей подготовили развлекательную программу. Они увидят шоу велотрюков, цирковые номера на велосипедах, подготовленные артистами Московского цирка Никулина, и многое другое.
В связи с проведением велофестиваля в районе Цветного бульвара введут временные ограничения движения. В субботу до 20.00 и в воскресенье с 08.00 до 22.00 движение транспорта будет полностью прекращено в обоих направлениях на участке Цветного бульвара от Садового кольца до Петровского бульвара. Кроме того, до окончания фестиваля на всех участках перекрытий запретят парковку.