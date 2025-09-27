Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
00:36 27.09.2025
 
Первый детский велофестиваль пройдет на Цветном бульваре в Москве

Первый детский велофестиваль пройдет на Цветном бульваре в Москве

МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Первый детский велофестиваль пройдет на Цветном бульваре в Москве в субботу и воскресенье.
Как сообщалось на сайте мэра и правительства, детей от четырех до шести лет ждет дистанция 700 метров, от семи до девяти лет - 1,4 километра, от 10 до 13 лет - 2,8 километра и от 14 до 16 лет - 5,6 километра. Праздник сможет посетить вся семья, даже если ребенок не будет принимать участие в заездах.
Пространство поделят на шесть тематических зон, которые будут работать с 11.00 до 18.00. Сердце фестиваля - главная сцена, украшенная элементами в виде дорожных знаков. Для гостей подготовили развлекательную программу. Они увидят шоу велотрюков, цирковые номера на велосипедах, подготовленные артистами Московского цирка Никулина, и многое другое.
В связи с проведением велофестиваля в районе Цветного бульвара введут временные ограничения движения. В субботу до 20.00 и в воскресенье с 08.00 до 22.00 движение транспорта будет полностью прекращено в обоих направлениях на участке Цветного бульвара от Садового кольца до Петровского бульвара. Кроме того, до окончания фестиваля на всех участках перекрытий запретят парковку.
 
БизнесРОССИЯМОСКВА
 
 
