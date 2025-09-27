https://1prime.ru/20250927/vengriya-862877510.html

В Венгрии ответили на дерзкое заявление главы МИД Украины

В Венгрии ответили на дерзкое заявление главы МИД Украины - 27.09.2025, ПРАЙМ

В Венгрии ответили на дерзкое заявление главы МИД Украины

МИД Украины разочарован, что не смог втянуть Будапешт в конфликт с Москвой, пишет министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в... | 27.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-27T12:21+0300

2025-09-27T12:21+0300

2025-09-27T12:21+0300

мировая экономика

венгрия

украина

будапешт

петер сийярто

владимир зеленский

андрей сибига

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861950791_0:53:1344:809_1920x0_80_0_0_0e428037007624c75a11fa10362b5c33.jpg

МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. МИД Украины разочарован, что не смог втянуть Будапешт в конфликт с Москвой, пишет министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в социальной сети X."Я могу понять разочарование украинского министра иностранных дел: им пока не удалось втянуть нас в свою войну, и какими бы провокационными ни были его заявления, им не удастся это сделать и в будущем", — заявил он.Сийярто подчеркнул, что Венгрия — суверенное государство, которое будет защищать своих граждан и не позволит себе быть втянутой в боевые действия.Накануне глава МИД Украины Андрей Сибига нахамил властям соседнего государства в ответ на их обвинение Владимира Зеленского в "хунгарофобии".В пятницу Зеленский без каких-либо доказательств заявил о нарушении украинской границы, "вероятно, венгерскими" разведывательными беспилотниками. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что Владимир Зеленский начал сходить с ума и видеть кошмары на почве "хунгарофобии".

https://1prime.ru/20250927/plan-862871915.html

https://1prime.ru/20250926/tramp-862854045.html

венгрия

украина

будапешт

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, венгрия, украина, будапешт, петер сийярто, владимир зеленский, андрей сибига