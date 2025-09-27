Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Это фейк!" В Венгрии ответили на обвинения главы МИД Украины - 27.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250927/vengriya-862891145.html
"Это фейк!" В Венгрии ответили на обвинения главы МИД Украины
"Это фейк!" В Венгрии ответили на обвинения главы МИД Украины - 27.09.2025, ПРАЙМ
"Это фейк!" В Венгрии ответили на обвинения главы МИД Украины
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто опроверг слухи о беспилотниках, которые якобы пересекли границу с Украиной со стороны Венгрии. Эти заявления он... | 27.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-27T19:44+0300
2025-09-27T19:44+0300
венгрия
украина
петер сийярто
андрей сибига
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861950791_0:53:1344:809_1920x0_80_0_0_0e428037007624c75a11fa10362b5c33.jpg
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто опроверг слухи о беспилотниках, которые якобы пересекли границу с Украиной со стороны Венгрии. Эти заявления он сделал на своей странице в социальной сети X. "Эти фейк! Не дискредитируйте себя!" - так Сийярто ответил на высказывания украинского дипломата Андрея Сибиги. Ранее Сибига упрекнул венгерских представителей во "слепоте" и представил информацию о предполагаемом нарушении украинского воздушного пространства дронами из Венгрии. В пятницу Владимир Зеленский заявил, что украинское воздушное пространство якобы было нарушено разведывательными беспилотниками "с вероятным происхождением в Венгрии", но при этом не предоставил никаких доказательств. Сийярто отреагировал на эти слова, подчеркнув, что президент Украины начинает видеть призраков и находится во власти "хунгарофобии".
венгрия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861950791_98:0:1247:862_1920x0_80_0_0_bbc73ced56683d7acd95e175ce7a6210.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
венгрия, украина, петер сийярто, андрей сибига, владимир зеленский
ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, Петер Сийярто, Андрей Сибига, Владимир Зеленский
19:44 27.09.2025
 
"Это фейк!" В Венгрии ответили на обвинения главы МИД Украины

Сийярто назвал фейком слова Сибиги о венгерских беспилотниках над Украиной

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2025
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто опроверг слухи о беспилотниках, которые якобы пересекли границу с Украиной со стороны Венгрии. Эти заявления он сделал на своей странице в социальной сети X.
"Эти фейк! Не дискредитируйте себя!" - так Сийярто ответил на высказывания украинского дипломата Андрея Сибиги.
Ранее Сибига упрекнул венгерских представителей во "слепоте" и представил информацию о предполагаемом нарушении украинского воздушного пространства дронами из Венгрии.
В пятницу Владимир Зеленский заявил, что украинское воздушное пространство якобы было нарушено разведывательными беспилотниками "с вероятным происхождением в Венгрии", но при этом не предоставил никаких доказательств. Сийярто отреагировал на эти слова, подчеркнув, что президент Украины начинает видеть призраков и находится во власти "хунгарофобии".
 
ВЕНГРИЯУКРАИНАПетер СийяртоАндрей СибигаВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала