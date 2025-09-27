https://1prime.ru/20250927/vengriya-862891145.html

"Это фейк!" В Венгрии ответили на обвинения главы МИД Украины

МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто опроверг слухи о беспилотниках, которые якобы пересекли границу с Украиной со стороны Венгрии. Эти заявления он сделал на своей странице в социальной сети X. "Эти фейк! Не дискредитируйте себя!" - так Сийярто ответил на высказывания украинского дипломата Андрея Сибиги. Ранее Сибига упрекнул венгерских представителей во "слепоте" и представил информацию о предполагаемом нарушении украинского воздушного пространства дронами из Венгрии. В пятницу Владимир Зеленский заявил, что украинское воздушное пространство якобы было нарушено разведывательными беспилотниками "с вероятным происхождением в Венгрии", но при этом не предоставил никаких доказательств. Сийярто отреагировал на эти слова, подчеркнув, что президент Украины начинает видеть призраков и находится во власти "хунгарофобии".

венгрия, украина, петер сийярто, андрей сибига, владимир зеленский