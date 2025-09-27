Володин прокомментировал слова Меркель о распаде СССР
Володин: Меркель хочет, чтобы России не было
Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель и подобные ей хотели бы, чтобы России не было, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что её отношения с президентом России Владимиром Путиным были сложными, а позиция относительно распада Советского Союза кардинально различалась.
"Для нас — трагедия. Для них — счастье всей жизни… Для того чтобы понять отношение к нашей стране, всего лишь надо прочесть недавнее высказывание бывшего канцлера Германии Меркель, где она комментирует слова президента России Владимира Владимировича Путина, сказанные 20 лет назад. Говоря о распаде СССР, наш президент назвал это событие величайшей катастрофой ХХ века. На что Меркель заявила, что для неё это счастье всей её жизни. В оценке ситуации звучит её негативное мировоззренческое отношение к нашей стране. Меркель и подобные ей хотели бы, чтобы России не было", - написал Володин в своем канале в Max.
Он отметил, что экс-канцлер ФРГ хотела бы, чтобы России не было, при этом считая совершенно логичным и правильным, что именно СССР в 1990 году восстановил единство Германии, не взяв ничего взамен.
"На протяжении многих лет наша страна поставляла ФРГ дешёвые энергоресурсы, которые стали основой развития её экономики", - добавил председатель Госдумы.
"Вывод очевиден: все решения должны приниматься исключительно в интересах нашей страны — России — и её граждан. Именно так поступает сегодня наш президент. Уверен, если бы Путин был во главе государства в те годы, то Меркель не дождалась бы "счастья всей её жизни". По-видимому, она тоже это понимает", - подытожил он.