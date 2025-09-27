https://1prime.ru/20250927/vychet-862863441.html
Налоговый вычет на недвижимость и транспорт на "Госуслугах" станет проще
2025-09-27T02:30+0300
россия
экономика
госдума
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Оформление налогового вычета на недвижимость и транспорт на "Госуслугах" станет проще к началу 2026 года, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
"Оформление налогового вычета через портал "Госуслуги" станет проще. К началу 2026 года планируется внедрить сервис, который позволит гражданам получать уже готовый рассчитанный налог при продаже недвижимости или транспорта. Это избавит от необходимости самостоятельно заполнять декларацию", - сказал Якубовский.
По словам парламентария, к началу 2026 года будет реализована функция отслеживания статуса камеральных проверок, что позволит гражданам в режиме реального времени видеть, на каком этапе рассмотрения находится их заявление, и отслеживать момент перехода к стадии выплаты.
"Подобные цифровые сервисы позволяют снять лишнюю бюрократическую нагрузку, экономят время и делают работу государственных органов более открытой и понятной для граждан", - заключил он.
