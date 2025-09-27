https://1prime.ru/20250927/zaes--862887319.html
ЗАЭС проработала без внешнего электроснабжения четверо суток
ЗАЭС проработала без внешнего электроснабжения четверо суток - 27.09.2025, ПРАЙМ
ЗАЭС проработала без внешнего электроснабжения четверо суток
Запорожская АЭС проработала без внешнего электроснабжения четверо суток, ситуация на атомной станции контролируемая, сообщила РИА Новости директор по... | 27.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-27T17:22+0300
2025-09-27T17:22+0300
2025-09-27T17:22+0300
энергетика
энергодар
европа
рф
запорожская аэс
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1b/862887152_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_55bba97ec0f6153bb0bc101f9f3e1fab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - ПРАЙМ. Запорожская АЭС проработала без внешнего электроснабжения четверо суток, ситуация на атомной станции контролируемая, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. Ранее сообщалось, что на Запорожской АЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая. Ремонт основной линии невозможен из-за обстрелов ВСУ. "Запорожская атомная электростанция проработала в режиме энергоснабжения от резервных источников — дизель-генераторов четверо суток. Ситуация находится под полным контролем. Дизель-генераторы работают надежно. Запасов топлива достаточно", - сказала Яшина. По ее словам, все системы станции, выполняющие функции безопасности, охлаждения ядерного топлива в бассейнах выдержки и реакторах, функционируют в нормальном режиме и в полном объеме. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://1prime.ru/20250927/ekspert-862885035.html
энергодар
европа
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1b/862887152_104:0:2341:1678_1920x0_80_0_0_f0a01a2f135ea3dd847faf276896f1a5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, европа, рф, запорожская аэс, всу
Энергетика, Энергодар, ЕВРОПА, РФ, Запорожская АЭС, ВСУ
ЗАЭС проработала без внешнего электроснабжения четверо суток
Яшина: запорожская АЭС проработала без внешнего электроснабжения четверо суток
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - ПРАЙМ. Запорожская АЭС проработала без внешнего электроснабжения четверо суток, ситуация на атомной станции контролируемая, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.
Ранее сообщалось, что на Запорожской АЭС
23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ
, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая. Ремонт основной линии невозможен из-за обстрелов ВСУ.
"Запорожская атомная электростанция проработала в режиме энергоснабжения от резервных источников — дизель-генераторов четверо суток. Ситуация находится под полным контролем. Дизель-генераторы работают надежно. Запасов топлива достаточно", - сказала Яшина.
По ее словам, все системы станции, выполняющие функции безопасности, охлаждения ядерного топлива в бассейнах выдержки и реакторах, функционируют в нормальном режиме и в полном объеме.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар
. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ
.
Эксперт призвал МАГАТЭ обратить внимание на провокации Киева против ЗАЭС