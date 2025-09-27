https://1prime.ru/20250927/zaes--862887319.html

ЗАЭС проработала без внешнего электроснабжения четверо суток

ЗАЭС проработала без внешнего электроснабжения четверо суток - 27.09.2025, ПРАЙМ

ЗАЭС проработала без внешнего электроснабжения четверо суток

Запорожская АЭС проработала без внешнего электроснабжения четверо суток, ситуация на атомной станции контролируемая, сообщила РИА Новости директор по... | 27.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-27T17:22+0300

2025-09-27T17:22+0300

2025-09-27T17:22+0300

энергетика

энергодар

европа

рф

запорожская аэс

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1b/862887152_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_55bba97ec0f6153bb0bc101f9f3e1fab.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - ПРАЙМ. Запорожская АЭС проработала без внешнего электроснабжения четверо суток, ситуация на атомной станции контролируемая, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. Ранее сообщалось, что на Запорожской АЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая. Ремонт основной линии невозможен из-за обстрелов ВСУ. "Запорожская атомная электростанция проработала в режиме энергоснабжения от резервных источников — дизель-генераторов четверо суток. Ситуация находится под полным контролем. Дизель-генераторы работают надежно. Запасов топлива достаточно", - сказала Яшина. По ее словам, все системы станции, выполняющие функции безопасности, охлаждения ядерного топлива в бассейнах выдержки и реакторах, функционируют в нормальном режиме и в полном объеме. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://1prime.ru/20250927/ekspert-862885035.html

энергодар

европа

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

энергодар, европа, рф, запорожская аэс, всу