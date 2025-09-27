Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЗАЭС проработала без внешнего электроснабжения четверо суток - 27.09.2025
ЗАЭС проработала без внешнего электроснабжения четверо суток
энергодар, европа, рф, запорожская аэс, всу
Энергетика, Энергодар, ЕВРОПА, РФ, Запорожская АЭС, ВСУ
17:22 27.09.2025
 
ЗАЭС проработала без внешнего электроснабжения четверо суток

Яшина: запорожская АЭС проработала без внешнего электроснабжения четверо суток

© РИА НовостиВид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции
Вид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - ПРАЙМ. Запорожская АЭС проработала без внешнего электроснабжения четверо суток, ситуация на атомной станции контролируемая, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.
Ранее сообщалось, что на Запорожской АЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая. Ремонт основной линии невозможен из-за обстрелов ВСУ.
"Запорожская атомная электростанция проработала в режиме энергоснабжения от резервных источников — дизель-генераторов четверо суток. Ситуация находится под полным контролем. Дизель-генераторы работают надежно. Запасов топлива достаточно", - сказала Яшина.
По ее словам, все системы станции, выполняющие функции безопасности, охлаждения ядерного топлива в бассейнах выдержки и реакторах, функционируют в нормальном режиме и в полном объеме.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
