На Запорожской АЭС рассказали о работе систем - 27.09.2025
На Запорожской АЭС рассказали о работе систем
2025-09-27T14:58+0300
2025-09-27T14:58+0300
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Все системы, обеспечивающие жизнедеятельность Запорожской АЭС после перехода на питание за счет резервных дизель-генераторов, работают штатно, радиационная обстановка в норме, сообщает пресс-служба станции. На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая. "На сегодняшний день все системы, обеспечивающие жизнедеятельность атомной станции, работают в штатном режиме и запитаны от резервных источников энергии. Радиационная обстановка на промплощадке Запорожской АЭС и прилегающей территории остается в пределах нормы. Изменений не зафиксировано", - сообщается в Telegram-канале станции.
запорожская аэс, всу
Энергетика, Запорожская АЭС, ВСУ
14:58 27.09.2025
 
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Все системы, обеспечивающие жизнедеятельность Запорожской АЭС после перехода на питание за счет резервных дизель-генераторов, работают штатно, радиационная обстановка в норме, сообщает пресс-служба станции.
На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая.
"На сегодняшний день все системы, обеспечивающие жизнедеятельность атомной станции, работают в штатном режиме и запитаны от резервных источников энергии. Радиационная обстановка на промплощадке Запорожской АЭС и прилегающей территории остается в пределах нормы. Изменений не зафиксировано", - сообщается в Telegram-канале станции.
На Запорожской АЭС рассказали о запасах дизельного топлива
Энергетика Запорожская АЭС ВСУ
 
 
Заголовок открываемого материала