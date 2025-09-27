https://1prime.ru/20250927/zaes-862882858.html
Ситуация на ЗАЭС находится под контролем, заявили на станции
Ситуация на ЗАЭС находится под контролем, заявили на станции - 27.09.2025, ПРАЙМ
Ситуация на ЗАЭС находится под контролем, заявили на станции
Ситуация на Запорожской АЭС, электроснабжение собственных нужд которой с 23 сентября осуществляется только за счет резервных дизель-генераторов, под контролем,... | 27.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-27T14:59+0300
2025-09-27T14:59+0300
2025-09-27T14:59+0300
энергетика
запорожская аэс
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860252688_0:113:3241:1936_1920x0_80_0_0_8a92a6304ec56dc144081d28ab511417.jpg
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Ситуация на Запорожской АЭС, электроснабжение собственных нужд которой с 23 сентября осуществляется только за счет резервных дизель-генераторов, под контролем, сообщает пресс-служба станции. На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая. "Сотрудники станции находятся на своих рабочих местах, обеспечивая контроль за работой оборудования и безопасностью объекта. Подчеркиваем, что ситуация на Запорожской АЭС находится под полным контролем. Персонал осуществляет постоянный мониторинг всех технологических параметров", - сообщается в Telegram-канале станции.
https://1prime.ru/20250927/zaes-862882576.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860252688_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_5f9472b2d228242dbf4dc11efd150dfc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская аэс, всу
Энергетика, Запорожская АЭС, ВСУ
Ситуация на ЗАЭС находится под контролем, заявили на станции
Ситуация на Запорожской АЭС находится под контролем