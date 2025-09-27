https://1prime.ru/20250927/zaharova-862863524.html
Захарова прокомментировала возможные санкции ЕС против турсектора России
27.09.2025
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможные санкции ЕС против турсектора РФ в готовящемся 19-м пакете, отметив, что пострадают желающие приехать в РФ европейцы.
Ранее Еврокомиссия представила свое предложение по новым ограничениям, которые, как ожидается, включат запрет импорта к 2027 году российского СПГ, различные импортно-экспортные меры, санкции против банковского сектора, криптовалют, а также персональные санкции в отношении ряда физлиц и организаций. Планируется также запретить европейским компаниям инвестиции в особые экономические зоны в РФ, ввести запрет компаниям перестраховывать самолеты, суда РФ в течение пяти лет после продажи, а также запретить европейским юрлицам вести дела с портами вне ЕС, используемыми для продажи военной техники. Меры могут затронуть даже туристический сектор.
"Пострадают от этого решения, прежде всего, сами европейцы, которые захотят посетить Россию, потратив у нас свои деньги. Деньги им, по мнению Брюсселя, можно тратить только на войну", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Представитель МИД РФ подчеркнула, что Россию не получится запугать такими решениями. Кроме того, она отметила, что раньше евросоюз "спасал СССР", теперь каждый сам за себя".
"Евросоюз превращается в настоящее фашиствующее чудовище. Если точнее, то в монстра его превращают находящиеся у власти ультралибералы... Становится не по себе от понимания, в какой глубокой яме безумия и национализма они находятся. Чем закончится для этой части света очередной виток расчеловечивания", - добавила Захарова.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Захарова рассказала о возможных санкциях ЕС против турсектора России
