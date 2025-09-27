Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова прокомментировала возможные санкции ЕС против турсектора России - 27.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250927/zaharova-862863524.html
Захарова прокомментировала возможные санкции ЕС против турсектора России
Захарова прокомментировала возможные санкции ЕС против турсектора России - 27.09.2025, ПРАЙМ
Захарова прокомментировала возможные санкции ЕС против турсектора России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможные санкции ЕС против турсектора РФ в готовящемся 19-м пакете, отметив, что... | 27.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-27T03:06+0300
2025-09-27T03:06+0300
экономика
россия
бизнес
рф
запад
брюссель
мария захарова
владимир путин
ес
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862863524.jpg?1758931603
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможные санкции ЕС против турсектора РФ в готовящемся 19-м пакете, отметив, что пострадают желающие приехать в РФ европейцы. Ранее Еврокомиссия представила свое предложение по новым ограничениям, которые, как ожидается, включат запрет импорта к 2027 году российского СПГ, различные импортно-экспортные меры, санкции против банковского сектора, криптовалют, а также персональные санкции в отношении ряда физлиц и организаций. Планируется также запретить европейским компаниям инвестиции в особые экономические зоны в РФ, ввести запрет компаниям перестраховывать самолеты, суда РФ в течение пяти лет после продажи, а также запретить европейским юрлицам вести дела с портами вне ЕС, используемыми для продажи военной техники. Меры могут затронуть даже туристический сектор. "Пострадают от этого решения, прежде всего, сами европейцы, которые захотят посетить Россию, потратив у нас свои деньги. Деньги им, по мнению Брюсселя, можно тратить только на войну", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Представитель МИД РФ подчеркнула, что Россию не получится запугать такими решениями. Кроме того, она отметила, что раньше евросоюз "спасал СССР", теперь каждый сам за себя". "Евросоюз превращается в настоящее фашиствующее чудовище. Если точнее, то в монстра его превращают находящиеся у власти ультралибералы... Становится не по себе от понимания, в какой глубокой яме безумия и национализма они находятся. Чем закончится для этой части света очередной виток расчеловечивания", - добавила Захарова. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
рф
запад
брюссель
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, рф, запад, брюссель, мария захарова, владимир путин, ес, мид рф, мид
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, РФ, ЗАПАД, Брюссель, Мария Захарова, Владимир Путин, ЕС, МИД РФ, МИД
03:06 27.09.2025
 
Захарова прокомментировала возможные санкции ЕС против турсектора России

Захарова рассказала о возможных санкциях ЕС против турсектора России

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможные санкции ЕС против турсектора РФ в готовящемся 19-м пакете, отметив, что пострадают желающие приехать в РФ европейцы.
Ранее Еврокомиссия представила свое предложение по новым ограничениям, которые, как ожидается, включат запрет импорта к 2027 году российского СПГ, различные импортно-экспортные меры, санкции против банковского сектора, криптовалют, а также персональные санкции в отношении ряда физлиц и организаций. Планируется также запретить европейским компаниям инвестиции в особые экономические зоны в РФ, ввести запрет компаниям перестраховывать самолеты, суда РФ в течение пяти лет после продажи, а также запретить европейским юрлицам вести дела с портами вне ЕС, используемыми для продажи военной техники. Меры могут затронуть даже туристический сектор.
"Пострадают от этого решения, прежде всего, сами европейцы, которые захотят посетить Россию, потратив у нас свои деньги. Деньги им, по мнению Брюсселя, можно тратить только на войну", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Представитель МИД РФ подчеркнула, что Россию не получится запугать такими решениями. Кроме того, она отметила, что раньше евросоюз "спасал СССР", теперь каждый сам за себя".
"Евросоюз превращается в настоящее фашиствующее чудовище. Если точнее, то в монстра его превращают находящиеся у власти ультралибералы... Становится не по себе от понимания, в какой глубокой яме безумия и национализма они находятся. Чем закончится для этой части света очередной виток расчеловечивания", - добавила Захарова.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесРФЗАПАДБрюссельМария ЗахароваВладимир ПутинЕСМИД РФМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала