Киев хочет устроить бойню на европейском континенте, заявила Захарова
2025-09-27T12:15+0300
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Киев хочет с помощью провокации устроить полномасштабную бойню на европейском континенте, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Будут взяты элементы российских дронов, они будут дополнительно оснащены, дальше все будет преподнесено как якобы нападение нашей страны на территорию стран Европейского союза. То есть делается все, чтобы началась полномасштабная, крупная, многосторонняя бойня на европейском континенте", - заявила Захарова в интервью "Известиям". Она предположила, что дроны могут полететь с Яворовского полигона во Львовской области Украины.
