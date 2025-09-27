Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Киев хочет устроить бойню на европейском континенте, заявила Захарова - 27.09.2025
Киев хочет устроить бойню на европейском континенте, заявила Захарова
Киев хочет с помощью провокации устроить полномасштабную бойню на европейском континенте, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 27.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Киев хочет с помощью провокации устроить полномасштабную бойню на европейском континенте, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Будут взяты элементы российских дронов, они будут дополнительно оснащены, дальше все будет преподнесено как якобы нападение нашей страны на территорию стран Европейского союза. То есть делается все, чтобы началась полномасштабная, крупная, многосторонняя бойня на европейском континенте", - заявила Захарова в интервью "Известиям". Она предположила, что дроны могут полететь с Яворовского полигона во Львовской области Украины.
12:15 27.09.2025
 
Киев хочет устроить бойню на европейском континенте, заявила Захарова

© РИА Новости . Станислав Красильников
Мария Захарова
Мария Захарова
Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Киев хочет с помощью провокации устроить полномасштабную бойню на европейском континенте, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Будут взяты элементы российских дронов, они будут дополнительно оснащены, дальше все будет преподнесено как якобы нападение нашей страны на территорию стран Европейского союза. То есть делается все, чтобы началась полномасштабная, крупная, многосторонняя бойня на европейском континенте", - заявила Захарова в интервью "Известиям".
Она предположила, что дроны могут полететь с Яворовского полигона во Львовской области Украины.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова высказалась об атаках Украины на мирное население
Вчера, 15:47
 
Политика
 
 
