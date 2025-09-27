Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и СССР всегда выступали за мирное применение атома, заявила Захарова - 27.09.2025
Россия и СССР всегда выступали за мирное применение атома, заявила Захарова
Россия и СССР, в отличие от США, всегда выступали за мирное использование ядерной энергетики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. | 27.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Россия и СССР, в отличие от США, всегда выступали за мирное использование ядерной энергетики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Восемьдесят лет назад, когда появились ядерные технологии и ядерное оружие, у мира тоже был выбор, каким путем идти. Тогда было применено впервые ядерное оружие. Вы помните, Соединенные Штаты Америки сбросили бомбы на Хиросиму и Нагасаки, буквально стерли с лица земли эти два города с мирными жителями. И у мира был выбор - идти этим путем или использовать атом в мирных целях. Наша страна всегда была за мирное использование, изучение и применение ядерной, атомной энергии", - сказала Захарова в приветственном слове участникам марафона "Знание. Первые". В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи человек. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходят "Церемонии мира".
россия, хиросима, сша, мария захарова, мид рф
Политика, РОССИЯ, Хиросима, США, Мария Захарова, МИД РФ
17:35 27.09.2025
 
Россия и СССР всегда выступали за мирное применение атома, заявила Захарова

Захарова: Россия и СССР всегда выступали за мирное использование ядерной энергетики

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Россия и СССР, в отличие от США, всегда выступали за мирное использование ядерной энергетики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Восемьдесят лет назад, когда появились ядерные технологии и ядерное оружие, у мира тоже был выбор, каким путем идти. Тогда было применено впервые ядерное оружие. Вы помните, Соединенные Штаты Америки сбросили бомбы на Хиросиму и Нагасаки, буквально стерли с лица земли эти два города с мирными жителями. И у мира был выбор - идти этим путем или использовать атом в мирных целях. Наша страна всегда была за мирное использование, изучение и применение ядерной, атомной энергии", - сказала Захарова в приветственном слове участникам марафона "Знание. Первые".
В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи человек. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходят "Церемонии мира".
Политика РОССИЯ Хиросима США Мария Захарова МИД РФ
 
 
