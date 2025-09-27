https://1prime.ru/20250927/zakharova-862893384.html

Захарова отреагировала на инцидент перед выступлением Лаврова в ООН

МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своём Telegram-канале прокомментировала ситуацию, когда у председательствующей Анналены Бербок отключился микрофон во время произнесения слов "Российская Федерация" на заседании 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН."У Бербок либо выключили микрофон на словах "Российская Федерация", либо она сама. Неплохо было бы Секретариату ООН разобраться, что у них происходит на Генассамблее под председательством упомянутой", — написала Захарова.Ранее, во время выступления президента США Дональда Трампа во вторник на Генассамблее ООН у него неожиданно отключился телесуфлёр, и он пообещал виновнику решить эту "проблему". Согласно изданию Daily Mail, Трамп также был недоволен качеством звука, так как присутствующие в зале не слышали его речь без наушников с переводом. Упоминается, что первым человеком, кого президент США встретил после завершения своего выступления, была его жена Меланья, которая также подтвердила, что не услышала ни единого слова из его речи. В тот же день Дональд Трамп застрял на эскалаторе, когда прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в дебатах высокого уровня. Позднее он упомянул об этом происшествии с трибуны Генеральной Ассамблеи. Источник в Организации сообщил РИА Новости, что внезапная остановка эскалатора, когда Трамп поднимался, была вызвана кем-то случайно приведённым в действие аварийным механизмом.

