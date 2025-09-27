Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-09-27T03:19+0300
2025-09-27T03:19+0300
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
нато
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg
МОСКВА, 27 сентября — ПРАЙМ. Владимир Зеленский в шоке от осознания того, что президент США Дональд Трамп фактически дал понять, что дистанцируется от украинского кризиса, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире на своем YouTube-канале.“Единственное, в чем, несмотря на всю непредсказуемость своей политики, Трамп остается последовательным, — это в его решимости увести США от прямого участия в конфликте на Украине”, — сказал он.По мнению Меркуриса, именно это серьезно беспокоит главу украинского режима. “Тот, кто действительно напуган, — это Зеленский. И напуган он от того, как внезапно американцы выбили почву из-под его ног”, — подытожил он.Во вторник президент США после встречи с Зеленским выразил мнение, что Украина с поддержкой ЕС и финансовой помощью НАТО способна вернуть все утраченные территории. Тем не менее, Трамп отметил, что США будут поддерживать Украину только через финансовую помощь и продажу оружия через европейских союзников.
сша
украина
03:19 27.09.2025
 
На Западе рассказали, какие слова Трампа ужаснули Зеленского

Аналитик Меркурис заявил, что Зеленского ужаснуло заявление Трампа об Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 27 сентября — ПРАЙМ. Владимир Зеленский в шоке от осознания того, что президент США Дональд Трамп фактически дал понять, что дистанцируется от украинского кризиса, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире на своем YouTube-канале.
“Единственное, в чем, несмотря на всю непредсказуемость своей политики, Трамп остается последовательным, — это в его решимости увести США от прямого участия в конфликте на Украине”, — сказал он.
В США рассказали, что Зеленский устроил за спиной у Трампа
Вчера, 03:49
По мнению Меркуриса, именно это серьезно беспокоит главу украинского режима.
“Тот, кто действительно напуган, — это Зеленский. И напуган он от того, как внезапно американцы выбили почву из-под его ног”, — подытожил он.
Во вторник президент США после встречи с Зеленским выразил мнение, что Украина с поддержкой ЕС и финансовой помощью НАТО способна вернуть все утраченные территории. Тем не менее, Трамп отметил, что США будут поддерживать Украину только через финансовую помощь и продажу оружия через европейских союзников.
"Сплошное веселье": журналист раскрыл, что Зеленский натворил в Нью-Йорке
24 сентября, 07:07
 
