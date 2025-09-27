https://1prime.ru/20250927/zelenskiy-862863790.html

На Западе рассказали, какие слова Трампа ужаснули Зеленского

2025-09-27T03:19+0300

2025-09-27T03:19+0300

2025-09-27T03:19+0300

МОСКВА, 27 сентября — ПРАЙМ. Владимир Зеленский в шоке от осознания того, что президент США Дональд Трамп фактически дал понять, что дистанцируется от украинского кризиса, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире на своем YouTube-канале.“Единственное, в чем, несмотря на всю непредсказуемость своей политики, Трамп остается последовательным, — это в его решимости увести США от прямого участия в конфликте на Украине”, — сказал он.По мнению Меркуриса, именно это серьезно беспокоит главу украинского режима. “Тот, кто действительно напуган, — это Зеленский. И напуган он от того, как внезапно американцы выбили почву из-под его ног”, — подытожил он.Во вторник президент США после встречи с Зеленским выразил мнение, что Украина с поддержкой ЕС и финансовой помощью НАТО способна вернуть все утраченные территории. Тем не менее, Трамп отметил, что США будут поддерживать Украину только через финансовую помощь и продажу оружия через европейских союзников.

