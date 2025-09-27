Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Депутат Рады сделал громкое заявление о психическом состоянии Зеленского - 27.09.2025
Депутат Рады сделал громкое заявление о психическом состоянии Зеленского
Депутат Рады сделал громкое заявление о психическом состоянии Зеленского - 27.09.2025, ПРАЙМ
Депутат Рады сделал громкое заявление о психическом состоянии Зеленского
Психическое состояние Владимира Зеленского только ухудшается, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram, комментируя его слова об инциденте с якобы | 27.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Психическое состояние Владимира Зеленского только ухудшается, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram, комментируя его слова об инциденте с якобы венгерскими БПЛА, нарушившими украинскую границу."Зеленский не сходит с ума — он давно потерял рассудок и здравый смысл. Его тяжелое психическое состояние усугубляется постоянным употреблением наркотиков, поэтому говорить о какой-либо вменяемости здесь невозможно", — считает он.Дмитрук также призвал венгерские власти признать главу киевского режима террористом, поскольку "речь должна идти не о его умственных способностях, а о конкретных действиях".В пятницу Владимир Зеленский, не предоставив никаких доказательств, заявил о нарушении украинской границы, предположительно, разведывательными дронами Венгрии.Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что глава киевского режима начал сходить с ума и видеть кошмары на почве "хунгарофобии".Позже глава МИД Украины Андрей Сибига нахамил властям соседнего государства в ответ на их обвинение Зеленского в "хунгарофобии".
16:14 27.09.2025
 
Депутат Рады сделал громкое заявление о психическом состоянии Зеленского

Дмитрук заявил о проблемах с психикой у Зеленского после его заявления о дронах

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Психическое состояние Владимира Зеленского только ухудшается, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram, комментируя его слова об инциденте с якобы венгерскими БПЛА, нарушившими украинскую границу.
"Зеленский не сходит с ума — он давно потерял рассудок и здравый смысл. Его тяжелое психическое состояние усугубляется постоянным употреблением наркотиков, поэтому говорить о какой-либо вменяемости здесь невозможно", — считает он.
Дмитрук также призвал венгерские власти признать главу киевского режима террористом, поскольку "речь должна идти не о его умственных способностях, а о конкретных действиях".
В пятницу Владимир Зеленский, не предоставив никаких доказательств, заявил о нарушении украинской границы, предположительно, разведывательными дронами Венгрии.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что глава киевского режима начал сходить с ума и видеть кошмары на почве "хунгарофобии".
Позже глава МИД Украины Андрей Сибига нахамил властям соседнего государства в ответ на их обвинение Зеленского в "хунгарофобии".
