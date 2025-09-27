https://1prime.ru/20250927/zelenskiy-862884758.html

Депутат Рады сделал громкое заявление о психическом состоянии Зеленского

Депутат Рады сделал громкое заявление о психическом состоянии Зеленского - 27.09.2025, ПРАЙМ

Депутат Рады сделал громкое заявление о психическом состоянии Зеленского

Психическое состояние Владимира Зеленского только ухудшается, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram, комментируя его слова об инциденте с якобы | 27.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-27T16:14+0300

2025-09-27T16:14+0300

2025-09-27T16:14+0300

венгрия

украина

владимир зеленский

рада

петер сийярто

андрей сибига

https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg

МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Психическое состояние Владимира Зеленского только ухудшается, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram, комментируя его слова об инциденте с якобы венгерскими БПЛА, нарушившими украинскую границу."Зеленский не сходит с ума — он давно потерял рассудок и здравый смысл. Его тяжелое психическое состояние усугубляется постоянным употреблением наркотиков, поэтому говорить о какой-либо вменяемости здесь невозможно", — считает он.Дмитрук также призвал венгерские власти признать главу киевского режима террористом, поскольку "речь должна идти не о его умственных способностях, а о конкретных действиях".В пятницу Владимир Зеленский, не предоставив никаких доказательств, заявил о нарушении украинской границы, предположительно, разведывательными дронами Венгрии.Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что глава киевского режима начал сходить с ума и видеть кошмары на почве "хунгарофобии".Позже глава МИД Украины Андрей Сибига нахамил властям соседнего государства в ответ на их обвинение Зеленского в "хунгарофобии".

https://1prime.ru/20250927/ukraina-862862820.html

https://1prime.ru/20250926/panika-862860716.html

венгрия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

венгрия, украина, владимир зеленский, рада, петер сийярто, андрей сибига