Депутат Рады сделал громкое заявление о психическом состоянии Зеленского
Депутат Рады сделал громкое заявление о психическом состоянии Зеленского - 27.09.2025, ПРАЙМ
Депутат Рады сделал громкое заявление о психическом состоянии Зеленского
Психическое состояние Владимира Зеленского только ухудшается, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram, комментируя его слова об инциденте с якобы | 27.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-27T16:14+0300
2025-09-27T16:14+0300
2025-09-27T16:14+0300
венгрия
украина
владимир зеленский
рада
петер сийярто
андрей сибига
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Психическое состояние Владимира Зеленского только ухудшается, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram, комментируя его слова об инциденте с якобы венгерскими БПЛА, нарушившими украинскую границу."Зеленский не сходит с ума — он давно потерял рассудок и здравый смысл. Его тяжелое психическое состояние усугубляется постоянным употреблением наркотиков, поэтому говорить о какой-либо вменяемости здесь невозможно", — считает он.Дмитрук также призвал венгерские власти признать главу киевского режима террористом, поскольку "речь должна идти не о его умственных способностях, а о конкретных действиях".В пятницу Владимир Зеленский, не предоставив никаких доказательств, заявил о нарушении украинской границы, предположительно, разведывательными дронами Венгрии.Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что глава киевского режима начал сходить с ума и видеть кошмары на почве "хунгарофобии".Позже глава МИД Украины Андрей Сибига нахамил властям соседнего государства в ответ на их обвинение Зеленского в "хунгарофобии".
венгрия
украина
2025
