https://1prime.ru/20250927/zelenskiy-862895829.html
На Западе задались вопросом о психическом состоянии Зеленского
На Западе задались вопросом о психическом состоянии Зеленского - 27.09.2025, ПРАЙМ
На Западе задались вопросом о психическом состоянии Зеленского
Глава киевского режима Владимир Зеленский производит впечатление все более неуравновешенного человека, написал экономист Филип Пилкингтон в соцсети X. | 27.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-27T23:50+0300
2025-09-27T23:50+0300
2025-09-27T23:57+0300
венгрия
запад
европа
андрей сибига
петер сийярто
владимир зеленский
ес
нато
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854967432_0:0:2867:1614_1920x0_80_0_0_f4f56b7328478c6a5e96d6ae6d36694a.jpg
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский производит впечатление все более неуравновешенного человека, написал экономист Филип Пилкингтон в соцсети X."Зеленский все больше проявляет признаки неуравновешенности и зависимости от психологических атак с применением дронов," — отметил Пилкингтон. Экономист полагает, что Европа несет часть ответственности за это. "Зеленский стремится вовлечь ЕС и НАТО в конфликт методами психологического давления через использование дронов. Европейцы сами допустили это, довольно долго терпя подобное насилие," — выразил свое мнение Пилкингтон. В пятницу Зеленский без представления доказательств обвинил в нарушении украинской границы разведывательные дроны, якобы принадлежащие Венгрии. На это министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ответил, обвинив украинского лидера в том, что тот фантазирует на почве "хунгарофобии". Затем глава украинского МИД Андрей Сибига резко ответил властям Венгрии в свете их обвинений в адрес Зеленского.
https://1prime.ru/20250927/orban-862891900.html
https://1prime.ru/20250927/ukraina-862862820.html
https://1prime.ru/20250927/vengriya-862891145.html
венгрия
запад
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854967432_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_324d5db6790221a49a9817bcfe38272f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, запад, европа, андрей сибига, петер сийярто, владимир зеленский, ес, нато, мид
ВЕНГРИЯ, ЗАПАД, ЕВРОПА, Андрей Сибига, Петер Сийярто, Владимир Зеленский, ЕС, НАТО, МИД
На Западе задались вопросом о психическом состоянии Зеленского
Пилкингтон: Зеленский становится все более неуравновешенным