На Западе задались вопросом о психическом состоянии Зеленского

На Западе задались вопросом о психическом состоянии Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский производит впечатление все более неуравновешенного человека, написал экономист Филип Пилкингтон в соцсети X. | 27.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-27T23:50+0300

2025-09-27T23:50+0300

2025-09-27T23:57+0300

венгрия

запад

европа

андрей сибига

петер сийярто

владимир зеленский

ес

нато

мид

МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский производит впечатление все более неуравновешенного человека, написал экономист Филип Пилкингтон в соцсети X."Зеленский все больше проявляет признаки неуравновешенности и зависимости от психологических атак с применением дронов," — отметил Пилкингтон. Экономист полагает, что Европа несет часть ответственности за это. "Зеленский стремится вовлечь ЕС и НАТО в конфликт методами психологического давления через использование дронов. Европейцы сами допустили это, довольно долго терпя подобное насилие," — выразил свое мнение Пилкингтон. В пятницу Зеленский без представления доказательств обвинил в нарушении украинской границы разведывательные дроны, якобы принадлежащие Венгрии. На это министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ответил, обвинив украинского лидера в том, что тот фантазирует на почве "хунгарофобии". Затем глава украинского МИД Андрей Сибига резко ответил властям Венгрии в свете их обвинений в адрес Зеленского.

венгрия

запад

европа

2025

