На Западе задались вопросом о психическом состоянии Зеленского - 27.09.2025
На Западе задались вопросом о психическом состоянии Зеленского
Глава киевского режима Владимир Зеленский производит впечатление все более неуравновешенного человека, написал экономист Филип Пилкингтон в соцсети X. | 27.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский производит впечатление все более неуравновешенного человека, написал экономист Филип Пилкингтон в соцсети X."Зеленский все больше проявляет признаки неуравновешенности и зависимости от психологических атак с применением дронов," — отметил Пилкингтон. Экономист полагает, что Европа несет часть ответственности за это. "Зеленский стремится вовлечь ЕС и НАТО в конфликт методами психологического давления через использование дронов. Европейцы сами допустили это, довольно долго терпя подобное насилие," — выразил свое мнение Пилкингтон. В пятницу Зеленский без представления доказательств обвинил в нарушении украинской границы разведывательные дроны, якобы принадлежащие Венгрии. На это министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ответил, обвинив украинского лидера в том, что тот фантазирует на почве "хунгарофобии". Затем глава украинского МИД Андрей Сибига резко ответил властям Венгрии в свете их обвинений в адрес Зеленского.
23:50 27.09.2025 (обновлено: 23:57 27.09.2025)
 
На Западе задались вопросом о психическом состоянии Зеленского

© Фото : MSC/Kuhlmann/Peter SaltВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : MSC/Kuhlmann/Peter Salt
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский производит впечатление все более неуравновешенного человека, написал экономист Филип Пилкингтон в соцсети X.
"Зеленский все больше проявляет признаки неуравновешенности и зависимости от психологических атак с применением дронов," — отметил Пилкингтон.
Экономист полагает, что Европа несет часть ответственности за это.
"Зеленский стремится вовлечь ЕС и НАТО в конфликт методами психологического давления через использование дронов. Европейцы сами допустили это, довольно долго терпя подобное насилие," — выразил свое мнение Пилкингтон.
В пятницу Зеленский без представления доказательств обвинил в нарушении украинской границы разведывательные дроны, якобы принадлежащие Венгрии. На это министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ответил, обвинив украинского лидера в том, что тот фантазирует на почве "хунгарофобии".
Затем глава украинского МИД Андрей Сибига резко ответил властям Венгрии в свете их обвинений в адрес Зеленского.
