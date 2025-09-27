https://1prime.ru/20250927/zhkkh--862876422.html

Киевские коммунальщики будут выбивать долги за ЖКХ через коллекторов

Киевские коммунальщики решили выбивать долги за ЖКХ с горожан через коллекторские агентства, сообщил украинский телеканал "ТСН". | 27.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Киевские коммунальщики решили выбивать долги за ЖКХ с горожан через коллекторские агентства, сообщил украинский телеканал "ТСН". "В Киеве коллекторы будут взимать долги за содержание домов и придомовой территории", - говорится в материале на сайте "ТСН". Как сообщают украинские журналисты, к услугам коллекторов решили прибегнуть в одном из коммунальных предприятий Оболонского района Киева. Сообщается о размещении тендера на услуги коллекторских агентств на сумму 1,5 миллиона гривен (36 тысяч долларов). При этом заявленная задолженность горожан перед компанией составляет около 7,5 миллиона гривен (180 тысяч долларов). В конце августа государственная служба статистики Украины сообщила, что задолженность украинских граждан за жилищно-коммунальные услуги превысила 2,5 миллиарда долларов.

