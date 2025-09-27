Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты рассказали о спросе россиян на украшения из золота - 27.09.2025, ПРАЙМ
Эксперты рассказали о спросе россиян на украшения из золота
Эксперты рассказали о спросе россиян на украшения из золота - 27.09.2025, ПРАЙМ
Эксперты рассказали о спросе россиян на украшения из золота
Спрос россиян на ювелирные украшения из золота за год поменялся довольно разнопланово: например, цепочки и кольца в январе-сентябре стали покупать чаще, а... | 27.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-27T09:02+0300
2025-09-27T09:02+0300
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Спрос россиян на ювелирные украшения из золота за год поменялся довольно разнопланово: например, цепочки и кольца в январе-сентябре стали покупать чаще, а интерес к серьгам и пирсингу из "желтого металла" несколько снизился, показало исследование компании "Атол" для РИА Новости. "Медианная стоимость золотой цепочки составила 15 637 рублей (+18%), а спрос вырос на 12%. Средняя цена золотого кольца достигла 15 269 рублей (+14%), продажи выросли на 10%", - подсчитали аналитики, изучив обезличенные данные продаж за январь–сентябрь 2025 года. При этом средняя цена золотой подвески достигла 7 336 рублей, увеличившись к прошлому году на 15%, а спрос снизился на 5%. Золотой браслет подорожал на 17%, до 15 690 рублей, а спрос показал положительную динамику в 11%. "В то же время спрос на золотые серьги и пирсинг снизился — на 12% и 19% соответственно, хотя их средняя стоимость выросла на 12% и 21%", - обратили внимание авторы исследования.
09:02 27.09.2025
 
Эксперты рассказали о спросе россиян на украшения из золота

МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Спрос россиян на ювелирные украшения из золота за год поменялся довольно разнопланово: например, цепочки и кольца в январе-сентябре стали покупать чаще, а интерес к серьгам и пирсингу из "желтого металла" несколько снизился, показало исследование компании "Атол" для РИА Новости.
"Медианная стоимость золотой цепочки составила 15 637 рублей (+18%), а спрос вырос на 12%. Средняя цена золотого кольца достигла 15 269 рублей (+14%), продажи выросли на 10%", - подсчитали аналитики, изучив обезличенные данные продаж за январь–сентябрь 2025 года.
При этом средняя цена золотой подвески достигла 7 336 рублей, увеличившись к прошлому году на 15%, а спрос снизился на 5%. Золотой браслет подорожал на 17%, до 15 690 рублей, а спрос показал положительную динамику в 11%.
"В то же время спрос на золотые серьги и пирсинг снизился — на 12% и 19% соответственно, хотя их средняя стоимость выросла на 12% и 21%", - обратили внимание авторы исследования.
