"Аэрофлот" возобновляет рейсы в Краснодар из Казани и Новосибирска

2025-09-28T00:25+0300
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. "Аэрофлот" с воскресенья возобновляет рейсы в аэропорт Краснодара из Казани и Новосибирска.
Минтранс РФ 11 сентября сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, открыт для обслуживания рейсов. Первый рейс из Москвы в Краснодар после трехлетнего закрытия воздушной гавани выполнил "Аэрофлот" 17 сентября.
Время в пути из Казани в Краснодар составит 2,5 часа, местное время вылета из Казани - 09.50. Время пути по маршруту Новосибирск - Краснодар - 5 часов, вылет из Новосибирска в 08.05 по местному времени.
Генеральный директор компании "Аэродинамика", управляющей аэропортом Краснодара, Алексей Старостин рассказал в интервью РИА Новости ранее в сентябре, что авиагавань планирует обслужить свыше 500 тысяч пассажиров до конца текущего года. Также сейчас график работы аэропорта будет ограничен с 9 до 19 часов, а количество взлетно-посадочных операций - пять в час. Максимально возможное количество взлетно-посадочных операций, согласно имеющимся ограничениям, - до 50 в сутки.
В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.
В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй - свыше 77 тысяч.
Аэропорт Краснодара возобновил работу после снятия ограничений
