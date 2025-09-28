https://1prime.ru/20250928/aes-862913910.html

Лихачев рассказал об отношении Запада к атакам на российские АЭС

Лихачев рассказал об отношении Запада к атакам на российские АЭС - 28.09.2025, ПРАЙМ

Лихачев рассказал об отношении Запада к атакам на российские АЭС

На Западе есть политики, которые говорят о неприемлемости атак ВСУ на российские АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. | 28.09.2025

МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. На Западе есть политики, которые говорят о неприемлемости атак ВСУ на российские АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Надо или однозначно осудить таковые удары, что и делала Россия, или сделать вид, что ничего не происходит, как делают западные страны... К слову, не все западные страны, есть конкретные политики и государства, которые свой голос поднимают и говорят, что это неприемлемо. Вот вопрос — это приемлемо или нет? Это такая глобальная развилка, которую надо пройти", - сказал Лихачев журналисту "России 1" Павлу Зарубину. География провокаций Киева против российских АЭС в последние недели расширяется, говорил Лихачев Зарубину в минувший четверг. В четверг губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что украинский беспилотник совершил попытку атаковать Курскую АЭС-2 в городе Курчатове, при падении он зацепил одно из строений на территории строящейся станции, угрозы возгорания нет. "Росатом" 12 сентября сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал здание действующего энергоблока №3 Смоленской АЭС. Беспилотник был подавлен техническими средствами и сдетонировал рядом с вентиляционной трубой реакторного отделения блока №3. Произошедшее не повлияло на работу Смоленской АЭС, все три ее энергоблока работают в штатном режиме, радиационный фон в норме, подчеркивал "Росатом". Российская атомная госкорпорация тогда напомнила, что это не первый случай попытки удара беспилотниками ВСУ по основным сооружениям российских АЭС за последнее время. Двадцать четвертого августа на Курской АЭС силы ПВО сбили боевой беспилотник ВСУ, при падении он сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор и временно снижалась мощность станции. Кроме того, ФСБ и Минобороны РФ 17 июля сообщили, что российские средства радиоэлектронной борьбы сорвали террористическую атаку украинского беспилотника на Смоленскую АЭС, он был подавлен в районе третьего энергоблока.

