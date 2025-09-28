"Росатом" урегулировал финансовые проблемы в строительстве АЭС "Аккую"

https://1prime.ru/20250928/akkuyu-862919252.html

АНКАРА, 28 сен – ПРАЙМ. Финансовые проблемы, связанные со строительством АЭС "Аккую" в Турции, вызванные блокировкой в США двух миллиардов долларов, успешно урегулированы, сообщил первый заместитель генерального директора - директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров. "В США возникла неприятная ситуация с блокировкой двух миллиардов долларов, выделенных на проект. Однако благодаря поддержке правительства Российской Федерации эти финансовые вопросы были успешно урегулированы. На сегодня проект полностью профинансирован, мы увеличиваем число работников на площадке и продолжаем работу, чтобы завершить строительство всех четырех энергоблоков к концу 2028 года. Мы уверены, что этот проект принесет пользу как России, так и Турции", - приводит слова Комарова турецкое госагентство Anadolu. Первая в Турции АЭС "Аккую" строится сейчас с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").

