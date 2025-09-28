Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Росатом" урегулировал финансовые проблемы в строительстве АЭС "Аккую" - 28.09.2025
"Росатом" урегулировал финансовые проблемы в строительстве АЭС "Аккую"
"Росатом" урегулировал финансовые проблемы в строительстве АЭС "Аккую" - 28.09.2025, ПРАЙМ
"Росатом" урегулировал финансовые проблемы в строительстве АЭС "Аккую"
Финансовые проблемы, связанные со строительством АЭС "Аккую" в Турции, вызванные блокировкой в США двух миллиардов долларов, успешно урегулированы, сообщил... | 28.09.2025, ПРАЙМ
АНКАРА, 28 сен – ПРАЙМ. Финансовые проблемы, связанные со строительством АЭС "Аккую" в Турции, вызванные блокировкой в США двух миллиардов долларов, успешно урегулированы, сообщил первый заместитель генерального директора - директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров. "В США возникла неприятная ситуация с блокировкой двух миллиардов долларов, выделенных на проект. Однако благодаря поддержке правительства Российской Федерации эти финансовые вопросы были успешно урегулированы. На сегодня проект полностью профинансирован, мы увеличиваем число работников на площадке и продолжаем работу, чтобы завершить строительство всех четырех энергоблоков к концу 2028 года. Мы уверены, что этот проект принесет пользу как России, так и Турции", - приводит слова Комарова турецкое госагентство Anadolu. Первая в Турции АЭС "Аккую" строится сейчас с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
турция, сша, аэс "аккую", росатом
ТУРЦИЯ, США, АЭС "Аккую", Росатом
22:47 28.09.2025
 
"Росатом" урегулировал финансовые проблемы в строительстве АЭС "Аккую"

«Росатом» урегулировал финансовые проблемы, связанные с АЭС «Аккую»

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкАтомная станция "Аккую" в Турции
Атомная станция Аккую в Турции - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2025
Атомная станция "Аккую" в Турции. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
АНКАРА, 28 сен – ПРАЙМ. Финансовые проблемы, связанные со строительством АЭС "Аккую" в Турции, вызванные блокировкой в США двух миллиардов долларов, успешно урегулированы, сообщил первый заместитель генерального директора - директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров.
"В США возникла неприятная ситуация с блокировкой двух миллиардов долларов, выделенных на проект. Однако благодаря поддержке правительства Российской Федерации эти финансовые вопросы были успешно урегулированы. На сегодня проект полностью профинансирован, мы увеличиваем число работников на площадке и продолжаем работу, чтобы завершить строительство всех четырех энергоблоков к концу 2028 года. Мы уверены, что этот проект принесет пользу как России, так и Турции", - приводит слова Комарова турецкое госагентство Anadolu.
Первая в Турции АЭС "Аккую" строится сейчас с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
Указател на место строительства АЭС Аккую по российскому проекту на юге Турции - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2025
"Росатом" решил проблему с поставкой системы для АЭС "Аккую"
ТУРЦИЯ, США, АЭС "Аккую", Росатом
 
 
