Турция сможет применять опыт АЭС "Аккую" в новых проектах, считает Комаров
2025-09-28T22:50+0300
2025-09-28T22:50+0300
АНКАРА, 28 сен - ПРАЙМ. Первый заместитель генерального директора - директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров заявил, что опыт, приобретенный турецкими компаниями в рамках проекта АЭС "Аккую", может быть применен как в Турции, так и в новых проектах за рубежом. "Совместно с министерством энергетики и природных ресурсов Турции мы превзошли собственные ожидания. Изначально рассчитывали привлечь около 400 турецких компаний, но сегодня их число превысило 2 тысячи. Общий объем заказов, размещенных у турецких компаний, превысил 11 миллиардов долларов. Важно не только финансовое участие, но и повышение квалификации. Турецкие подрядчики осваивают строительство АЭС, получают необходимые знания и доступ к технологиям", - приводит слова Комарова турецкое госагентство Anadolu. Комаров отметил, что опыт, полученный турецкими компаниями, может быть использован в других странах. "Уже сегодня турецкие компании работают в Венгрии, в Египте на площадке АЭС "Эль-Дабаа", а также в Казахстане и Узбекистане. Мы уверены, что их уникальные компетенции будут востребованы многократно", - сказал он. Комаров также подчеркнул растущий интерес к ядерной энергетике в мире. "Опыт, приобретенный турецкими компаниями в рамках проекта "Аккую", может быть применен как в Турции, так и в новых проектах за рубежом", - заявил Комаров. Первая в Турции АЭС "Аккую" строится сейчас с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
22:50 28.09.2025
 
© РИА Новости . Елена ПалажченкоУказател на место строительства АЭС "Аккую" по российскому проекту на юге Турции
Указател на место строительства АЭС Аккую по российскому проекту на юге Турции - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2025
Указател на место строительства АЭС "Аккую" по российскому проекту на юге Турции. Архивное фото
© РИА Новости . Елена Палажченко
"Росатом" отгрузил сразу два корпуса АЭС в Египет и Турцию
25 сентября, 14:18
 
