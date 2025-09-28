https://1prime.ru/20250928/akkuyu-862919407.html

Турция сможет применять опыт АЭС "Аккую" в новых проектах, считает Комаров

Турция сможет применять опыт АЭС "Аккую" в новых проектах, считает Комаров - 28.09.2025, ПРАЙМ

Турция сможет применять опыт АЭС "Аккую" в новых проектах, считает Комаров

Первый заместитель генерального директора - директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров заявил, что опыт,... | 28.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-28T22:50+0300

2025-09-28T22:50+0300

2025-09-28T22:50+0300

турция

венгрия

египет

аэс "аккую"

росатом

аэс "эль-дабаа"

финансы

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860104938_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3379935ab0bcd7dac78bd6811572ddd4.jpg

АНКАРА, 28 сен - ПРАЙМ. Первый заместитель генерального директора - директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров заявил, что опыт, приобретенный турецкими компаниями в рамках проекта АЭС "Аккую", может быть применен как в Турции, так и в новых проектах за рубежом. "Совместно с министерством энергетики и природных ресурсов Турции мы превзошли собственные ожидания. Изначально рассчитывали привлечь около 400 турецких компаний, но сегодня их число превысило 2 тысячи. Общий объем заказов, размещенных у турецких компаний, превысил 11 миллиардов долларов. Важно не только финансовое участие, но и повышение квалификации. Турецкие подрядчики осваивают строительство АЭС, получают необходимые знания и доступ к технологиям", - приводит слова Комарова турецкое госагентство Anadolu. Комаров отметил, что опыт, полученный турецкими компаниями, может быть использован в других странах. "Уже сегодня турецкие компании работают в Венгрии, в Египте на площадке АЭС "Эль-Дабаа", а также в Казахстане и Узбекистане. Мы уверены, что их уникальные компетенции будут востребованы многократно", - сказал он. Комаров также подчеркнул растущий интерес к ядерной энергетике в мире. "Опыт, приобретенный турецкими компаниями в рамках проекта "Аккую", может быть применен как в Турции, так и в новых проектах за рубежом", - заявил Комаров. Первая в Турции АЭС "Аккую" строится сейчас с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").

https://1prime.ru/20250925/rosatom-862766550.html

турция

венгрия

египет

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

турция, венгрия, египет, аэс "аккую", росатом, аэс "эль-дабаа", финансы, мировая экономика